Szkoła chce od uczniów opłaty za świadectwo? "To niezgodne z prawem"

Uczniowie kilku lubelskich szkół przynieśli do domu informacje, że nie dostaną świadectwa, jeśli rodzice szybko nie zapłacą składki na tzw. komitet rodzicielski. Tak powiedzieli im nauczyciele. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że takie praktyki są niedopuszczalne.

– Taka sytuacja powtarza się już drugi rok z rzędu – denerwuje się pani Marzena, mieszkanka Kalinowszczyzny. – Tuż przed zakończeniem roku wychowawczyni czyta listę nazwisk dzieci, których rodzice nie wpłacili pieniędzy na komitet rodzicielki. Lista jest bardzo długa, bo niemal nikt tej składki nie płaci. Nie robimy tego, bo nie jest to obowiązkowe i nie widzimy takiej potrzeby. Dzieci są jednak przestraszone, bo nauczycielka mówi im, że jeśli rodzice nie zapłacą do końca tygodnia, to nie dostaną świadectw.

– Syn jest teraz w czwartej klasie i w tym roku zmienił wychowawczynię. W poprzednich latach tego problemu nie było. Teraz pani rozdała dzieciom karteczki z informacją, na jaki numer konta należy wpłacić pieniądze i w jakiej wysokości – oburza się Iwona Krzemieniewska, mieszkanka Czubów. – Nie ma tam w prawdzie nic o tym, że osoby, które nie zrobią przelewu nie dostaną świadectw, ale z tego, co mówił syn, nauczycielka tak im właśnie powiedziała. Kiedy poszłam wyjaśnić sprawę, wychowawczyni twierdziła, że musiała zostać źle zrozumiana. Nie sądzę, żeby dziecko coś jednak przekłamało, bo inne dzieci z jego klasy powiedziały w swoich domach to samo.

Podobne sygnały otrzymujemy od naszych Czytelników każdego roku. Identyczne docierają także do kuratoriów i Ministerstwa Edukacji Narodowej, które z tego powodu wydało komunikat w tej sprawie.

– Praktyki wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem – podkreśla MEN. – Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu nauki w danej klasie otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, a po ukończeniu danej szkoły – świadectwo ukończenia szkoły.

Jednocześnie świadectwa szkolne wydawane są przez szkoły nieodpłatnie. Zatem szkoła nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od uiszczenia opłaty.