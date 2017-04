Chcą poznać unijne wnioski miasta Lublin. Marszałek odmawia

– Chcemy sprawdzić, co w tych wnioskach było wpisane. Wiemy, co powstaje dzięki unijnym dotacjom, ale często okazuje się, że w dokumentach wskaźniki są inne niż to, co powstaje w rzeczywistości. Naszym zdaniem jest to także narzędzie, które pozwala mieszkańcom na sprawowanie społecznego monitoringu inwestycji powstających przy dofinansowaniu Unii Europejskiej – mówi Krzysztof Kowalik, wiceprezes Fundacji Wolności.

Pierwszy wniosek w tej sprawie wpłynął do urzędu marszałkowskiego już w 2013 roku. Urzędnicy odpowiedzieli jednak, że nie mogą udostępnić dokumentów przed zakończeniem okresu programowania funduszy unijnych. Przy kolejnej próbie fundacja otrzymała odpowiedź, że nie wszystkie informacje, o jakie wnioskuje, są informacją publiczną. Takie stanowisko podtrzymał podczas wtorkowej rozprawy pełnomocnik marszałka.

Sąd na rozstrzygnięcie tej kwestii dał sobie dwa tygodnie.