Chcą referendum w sprawie reformy edukacji. "Będziemy działać w szkołach i wśród rodziców"

Żeby referendum zostało zorganizowane potrzeba co najmniej 500 tys. podpisów. Będą one zbierane m.in. w szkołach. Wczoraj w Warszawie oraz we wszystkich wojewódzkich oddziałach ZNP spotkały się komitety referendalne.

– Na Lubelszczyźnie komitet powołaliśmy razem z przedstawicielami PO, PSL, SLD i Razem – mówi Adam Sosnowski, prezes lokalnego oddziału ZNP. – Będziemy działać w szkołach i wśród rodziców. Członkowie partii będą to robić przez własne struktury.

Cel to zebranie do końca marca pół miliona podpisów. Jeśli się to uda, uchwałę w sprawie referendum podejmie Sejm większością głosów. Związkowcy mają nadzieję, że referendum uda się zorganizować przed 1 września 2017 r. kiedy reforma edukacji ma się stać faktem.

– To szkodliwa, chaotyczna i nieprzemyślana reforma – podkreślali podczas wczorajszej konferencji prasowej członkowie komitetu protestacyjnego. – Celem zmian jest upolitycznienie szkoły, a nie dobro dzieci. Jesteśmy przekonani, że jest jeszcze czas żeby to szaleństwo zatrzymać.

Innego zdania jest premier Beata Szydło. Według szefowej rządu, próba zorganizowania referendum w sytuacji gdy reforma już się rozpoczęła to „sianie chaosu”.

Nauczyciele nie zaprzestają też działań związanych z wejściem w spór zbiorowy. – W tej chwili dochodzimy do etapu mediacji – informuje Celina Stasiak, szefowa ZNP w Lublinie. – Jeśli nie przyniosą one efektu to 22 lutego zarząd podejmie uchwałę o przeprowadzeniu referendum strajkowego.

Następnie pracownicy poszczególnych szkół w całym kraju zagłosują, czy będą chcieli włączyć się w strajk. Wszystko wskazuje na to, że mógłby się on rozpocząć między 10 a 14 marca.

Więcej informacji o akcji zbierania podpisów pod ogólnopolskim referendum na stronie www.referendum-szkolne.pl