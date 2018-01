Chciała dać oszustom 30 tys. zł. Pracownik banku nabrał podejrzeń

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Lublinie. Policja otrzymała zgłoszenie o próbie wyłudzenia pieniędzy metodą na policjanta. Czujność zachował jeden z pracowników banku, gdzie 65-letnia lublinianka chciała wypłacić pieniądze. Bankowiec nabrał podejrzeń, że kobieta może paść ofiarą oszustów. Wówczas do działań wkroczyli policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu.

Z relacji zgłaszającej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za policjanta, który poinformował o spowodowaniu przez jej wnuka wypadku komunikacyjnego. Dodał, że aby uniknąć konsekwencji należy wpłacić ok. 30 tys. złotych na kaucję za wnuka. Zaniepokojona babcia poszła do banku. Chciała wypłacić ok. 7 tys. zł.

Na szczęście rozsądek pracownika banku doprowadził do szybkiego powiadomienia policji. Uchroniło to lubliniankę od utraty pieniędzy. Fałszywi policjanci wpadli w momencie odbierania pakunku z umówionego miejsca. Nie było tam jednak pieniędzy, a jedynie papier. Na miejscu byli za to lubelscy kryminalni, którzy dokonali zatrzymania sprawców tuż po odbiorze przez nich pakunku.

Fałszywymi policjantami okazali się dwaj młodzi mieszkańcy Lublina, w wieku 17 i 18 lat. Nie byli oni wcześniej notowani. Jak ustalili funkcjonariusze, jeden ze sprawców podejrzewany jest o popełnienie innych oszustw.

Policja będzie wnioskowała o areszt dla oszustów. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego oszustwo zagrożone jest karą więzienia do lat 8.