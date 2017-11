Ciepła zmiana w mieście. Kolejne drzewa w szalikach

Szare drzewa na szarym placu niedaleko dworca PKP od soboty są mniej szare. Kolorowe, pasiaste szaliki otulają pnie na skwerze przy ulicy Kunickiego, tuż obok przejścia podziemnego. To kolejna odsłona akcji aktywistek skupionych w otwartej grupie, działającej przy Centrum Kultury w Lublinie.

Bombardowanie włóczką przenosi na nasz grunt popularny na całym świecie rodzaj street artu, polegający na ubieraniu obiektów w miastach w ubranka wykonane z włóczki. Jako prezent dla Lublina grupa przygotowuje instalacje i podarunki. Teraz przyszedł sezon na ciepłe szaliki.

W ramach akcji „Szalik dla miasta, szalik dla mieszkańca” kolorowe okrycia dostały też drzewa rosnące przy Przedszkolu nr 42 z ul. Leonarda. W połowie listopada kolorowa dzianina ożywiła miejsce gdzie bawią się dzieci. Maluchy tłumaczą, że to po to by drzewom było ciepło.