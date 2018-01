Cmentarz dla zwierząt w Lublinie? Niektórzy bali się inwazji much, szczurów i dzików. Ratusz podjął decyzję

Nie będzie grzebowiska dla zwierząt domowych na Sławinie. Ratusz zrezygnował z tej lokalizacji po protestach mieszkańców, którzy bali się inwazji much, szczurów i dzików. Mieli też „wątpliwości religijne”, bo cmentarz dla zwierząt miał działać obok cmentarza dla ludzi

Grzebowisko ma być miejscem, gdzie osoby zżyte ze swym pupilem będą mogły go pochować. Takiego miejsca w Lublinie nie ma, więc zgodnie z prawem martwe zwierzę trzeba oddać do utylizacji. Nie jest jednak tajemnicą, że Azory oraz Mruczki zakopywane są ukradkiem w ogródkach, na skraju osiedli i w wąwozach, choć to nielegalne.

Ratusz postanowił wskazać teren na grzebowisko na tworzonej właśnie mapie, która określi przeznaczenie poszczególnych części Lublina. Ta mapa to tzw. studium przestrzenne. W jego projekcie wskazano dwie lokalizacje: jedną koło ul. Torowej, a drugą na Sławinie, obok planowanego cmentarza, który ma przejąć rolę nekropolii na Majdanku, dziś prawie całkiem już zapełnionej.

– Kwestia lokalizacji obiektu w sąsiedztwie planowanego cmentarza komunalnego budzi poważne kontrowersje, które można określić jako humanitarne, kulturowe czy religijne – pisze do prezydenta radny Stanisław Brzozowski (PiS), sugerując „wycofanie się z tego niefortunnego pomysłu”. – Spodziewane korzyści finansowe nie pokryją utraty komfortu życia w wymiarze zarówno fizycznym, jak i duchowym.

– Takie grzebowisko to bardzo nieprzyjemny zapach, duże ilości much, myszy, szczurów, ptactwa i wszelkich padlinożerców, w tym dzików – pisze do władz miasta Radosław Kusaj, przewodniczący Rady Dzielnicy Czechów Północny, która protestuje przeciw takiej lokalizacji, choć grzebowisko działałoby w sąsiedniej dzielnicy.

Kusaj obawia się, że oprócz grzebania domowych pupili może tu się odbywać również utylizacja „zwierząt pochodzących z zarażonych okolic”, co miałoby polegać na paleniu zwłok zwierzęcych. Potwierdzeniem jest zresztą sam projekt studium. – Zdarzenia takie mogą mieć jednak miejsce jedynie w ostateczności, w przypadku braku mocy przerobowych w zakładach utylizacyjnych – czytamy w dokumencie.

We wtorek Ratusz ogłosił, że wskutek protestów nie będzie grzebowiska na Sławinie. – Rezygnujemy z tej lokalizacji – mówi Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina. – W nowym projekcie studium wskażemy tylko miejsce przy Torowej.

Władze miasta nie planują prowadzić cmentarzyska. W wyznaczonym miejscu mógłby je urządzić np. podmiot prywatny.