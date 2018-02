Nowe kierunki studiów w Lublinie. Co przygotowały uczelnie?

Letnia rekrutacja zbliża się wielkimi krokami. Lubelskie uczelnie szykują dni otwarte, pracują też nad szczegółami oferty edukacyjnej dla swoich przyszłych studentów. Szczególnie aktywny na tym polu jest Uniwersytet Przyrodniczy, który w ostatnich latach miał nosa do nowych kierunków studiów

Po polsku i nie tylko

W tym roku nowości u przyrodników będzie kilka. Unikatową propozycją w skali kraju ma być kosmetologia - takich studiów nie ma jeszcze na żadnej uczelni w Polsce. Kandydaci będą mogli także starać się o przyjęcie na medycynę roślin oraz organizację sportu i agroturystyki kwalifikowalnej. Kolejnym nowym kierunkiem będzie anglojęzyczny Global Manager in Agrobusiness.

- Szykujemy także studia z ogrodnictwa w języku angielskim i rosyjskim. Liczymy, że spotkają się one z zainteresowaniem zwłaszcza osób ze Wschodu. W tym przypadku będzie więcej zajęć praktycznych, w planach są aż 24 godziny takich zajęć tygodniowo - mówi Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego. Kolejną nowością będzie specjalność pod nazwą Horse Usage. To również anglojęzyczna propozycja, tworzona głównie z myślą o absolwentach studiów licencjackich na kierunku hipologia i jeździectwo.

Biomedycyna

Pozostałe uczelnie nie planują nowości z aż takim rozmachem, a przynajmniej na razie o tym nie informują. - Przygotowujemy jeden nowy kierunek, ale na razie czekamy na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na jego uruchomienie. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach - mówi Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej.

Jedną nowość na studiach drugiego stopnia szykuje Uniwersytet Medyczny. - Otwieramy studia magisterskie na kierunku biomedycyna. Będzie to kontynuacja realizowanego od trzech lat kształcenia na poziomie licencjackim. Wato dodać, że do tej pory jest to jedyny taki kierunek w Polsce - zaznacza Włodzimierz Matysiak, rzecznik UM.

- Na ten moment nie mamy w planach uruchomienia nowych kierunków studiów pierwszego stopnia - informuje z kolei Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. - Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem naszej oferty kształcenia. W tym roku jej modyfikacja będzie przebiegała przede wszystkim pod kątem wzmocnienia dostępnych już kierunków, poprzez uruchomienie na nich nowych i praktycznych specjalności.

Największa lubelska uczelnia w planach ma także uruchomienie dwóch anglojęzycznych kierunków studiów drugiego stopnia. Będą to: Education and Theapy (edukacja i terapia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii) oraz Intercultural communication in education and the workplace (komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy na Wydziale Humanistycznym).

Na ten moment otwierania nowych kierunków nie planuje Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Otwierają drzwi

W marcu i kwietniu lubelskie uczelnie zorganizują tradycyjne akcje dla potencjalnych kandydatów na studia pod hasłem dni otwartych. Jako pierwszy tegorocznych maturzystów 8 kwietnia zaprosi Uniwersytet Przyrodniczy. Dzień później swoją imprezę planuje UMCS. 21 marca swój dzień otwarty zorganizuje Politechnika Lubelska. Tego samego dnia zrobi to Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale podobnie jak przed rokiem, wydarzenie będzie miało charakter wirtualny i będzie transmitowane przez internet. Jako ostatni, 12 kwietnia, swoje drzwi otworzy Uniwersytet Medyczny.