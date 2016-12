Ferie zimowe zaczynają się już 16 stycznia. To najlepszy moment na zapisanie dziecka na półkolonie, bo po przerwie świątecznej może być już trudno o wolne miejsca. Dziś oferty płatne, wkrótce darmowe.

Coś dla piłkarzy i cheerleaderek

Centrum Sportu Akademos przygotowało tym razem aż trzy sportowe moduły tematyczne: ferie z piłką, cheerleaders i samoobrona. W programie pierwszego z nich znajduje się m.in. turniej piłki nożnej. Przyszłe cheerleaderki będą trenowały nowe układy i zmierzą się w konkursie na najlepszy z nich. Z kolei na tych, którzy wybiorą samoobronę czekają treningi karate oraz trening koordynacji ruchowej.

Uczestnicy wszystkich rodzajów półkolonii czeka także nauka wspinaczki na ściance, mini siatkówka, mini koszykówka, piłkarzyki i tenis stołowy oraz seanse filmowe, wyjścia na kręgle lub trampoliny.

Cena pięciodniowych półkolonii to 498 zł (rodzice mogą także otrzymać 10 proc. zniżki za zakup dwóch turnusów oraz za zapisanie rodzeństwa, a także 5 proc. za wcześniejsze opłacenie pobytu). W cenę półkolonii wliczone są codzienne trzy posiłki.

Półkolonie będą trwały przez cały okres ferii zimowych, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00. Dodatkowo będzie można skorzystać z opieki świetlicowej na pół godziny przed i po zajęciach.

Zapisy pod tel. 81 443 88 88 lub 663 123 109.

Basen, czyli zabawy w wodzie

Na zimowe sportowe półkolonie organizowane w Centrum Sportowo Rekreacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego oraz na stoku Stacja Kazimierz w Kazimierzu Dolnym, dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat zaprasza „Swim Fun”.

W programie m.in. nauka pływania, doskonalenie wszystkich stylów pływackich oraz nurkowanie, gry i zabawy w wodzie, nauka jazdy na nartach, gry zespołowe (piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykowa), elementy sportów walki i samoobrony, zajęcia ruchowe (gimnastyka, tory przeszkód), zajęcia plastyczne i spotkania edukacyjne z policjantem.

Za udział w półkoloniach zapłacić trzeba 549 zł (w cenie wyżywienie). Zapisy na http://swimfun.eu/page/zapisy

Zima po angielsku

Akademos wspólnie ze Szkołą Językową Paderewski organizuje „Winter fun”, czyli półkolonie z nauką języka angielskiego. Podczas nich dzieci poznają ciekawostki kulturowe z różnych krajów anglosaskich, będą uczyć się angielskiego podczas zabaw i konkursów. W programie także zajęcia z native speakerami, zajęcia plastyczne, zawody sportowe, kafejka internetowa, nauka wspinaczki na ściance oraz seanse filmowe, wyjścia na kręgle lub trampoliny.

Cena pięciodniowych półkolonii to 498 zł (w cenę półkolonii wliczone są codzienne trzy posiłki).

Zapisy: tel. 81 443 88 05 i 663 123 103.

Sekrety nauki

Codzienne zajęcia z języka angielskiego metodą Helen Doron, warsztaty naukowe Uniwersytetu Dziecięcego Unikids z fizyki, matematyki i zoologii (1 turnus) oraz chemii, fizyki i biologii (II turnus), to główne atrakcje akcji „Zima w mieście” organizowanej przez lubelską szkołę Helen Doron i Unikids.

W programie półkolonii, za które trzeba zapłacić 450 zł, są m.in. ścianka wspinaczkowa, wyjście do kina, Teatru Muzycznego, parku trampolin i sali zabaw, a także sanki, gry, zabawy i konkursy. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Zapisy w sekretariacie ul. Choiny 29 lub telefonicznie: 512 584 819.

Dla ciekawych świata

Na zimowe półkolonie zaprasza Fundacja Art of Science, która przygotowała dwa fantastyczne turnusy naukowe. Pierwszy to podróż do gwiazd, podczas której uczestników czeka m.in. badanie gwiazd w prawdziwym obserwatorium astronomicznym, poszukiwanie prawdziwych meteorytów czy budowa własnej bazy marsjańskiej.

W trakcie zajęć dzieci dowiedzą się, dlaczego żyjemy na Ziemi, a nie na Marsie, czym jest grawitacja, jak wygląda Słońce z bliska oraz jak samemu znaleźć meteoryty?

Drugi tydzień ferii poświęcony będzie ochronie środowiska. W programie m.in. tworzenie biżuterii z elektrośmieci, tworzenie rzeźb kinetycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Oferta Art of Science adresowana jest do dzieci w wieku 6–14 lat. Za tygodniowy udział w półkoloniach trzeba zapłacić 400 zł (375 zł przy zapisie do końca tego roku).

Zapisy na https://artofscience.org.pl/ferie/

Roboty, kodowanie i druk 3 D

Szeroką ofertę przygotował także TwójRobot.pl. „Mam super IQ” to półkolonie stawiające na wszechstronny rozwój i różnorodność zajęć (w programie m.in. eksperymenty chemiczne, robotyka, kreatywne budowanie, plastyka, matematyka). „Kreatywny warsztat artystyczny” to oferta dla dzieci do lat 8. Maluchy nauczą się myśleć kreatywnie i innowacyjnie. Czekają ich liczne zajęcia z rysunku, projektowania, tworzenia makiet i fotografii

Dzieci powyżej 8 lat mogą bawić się na półkoloniach „Minecraft i roboty” – zmierzą się z Creeperem, odnajdą Whither’a, uratują krainę Minecrafta, zbudują roboty inspirowane ulubioną grą i wezmą udział w licznych konkursach.

Uczestnicy „Robotyki na wypasie i druku 3 D” muszą mieć co najmniej 7 lat, a uczestnicy „Kursu kodowania i elektroniki” – 12 lat.

Cena za pięciodniowe półkolonie organizowane przez TwójRobot.pl z wyżywieniem to 650 zł.

Zapisy: tel. 508 793 986.

Kolej transsyberyjska

Podróż koleją transsyberyjską – od Syberii po Mongolię – takie półkolonie zimowe proponuje Andante Lublin.

Na dzieci w wieku 6–12 lat czekają m.in. eksperymenty naukowe, gry strategiczne i sportowe, archeologia, warsztaty twórcze i plastyczne, wyjście do kina lub teatru, ale przede wszystkim poznawanie krain i przyrody na obszarach, przez które przejeżdża sławny pociąg. Koszt tygodniowej zabawy to 550 zł.

Zapisy: tel. 81 532 08 55 lub 509 715 427.