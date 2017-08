Co z połączeniem drogi 747 z obwodnicą Lublina? Będzie później. Przez... jaskółki

– Do końca lipca miało być gotowe połączenie drogi 747 z obwodnicą Lublina, tak aby można było bez problemu wjechać bezpośrednio z ekspresowej s19 na 747. Byłoby to znaczne ułatwienie dla kierowców, pozwalające ominąć Konopnicę. Jednak prace nadal trwają – pyta w mailu do naszej redakcji czytelnik Piotr.