Coraz mniej młodych ludzi chce wyjeżdżać do pracy za granicę

Specjaliści przekonują, że jeśli młodzi ludzie mądrze wybiorą zawód, mogą doskonale zarabiać także w Lublinie. Od września będą im w tym pomagać doradcy zawodowi.

W raporcie przygotowanym przez Work Service czytamy, że wyjazd do pracy za granicę rozważa 14 proc. z nas, czyli ponad 2,8 mln Polaków. Dla porównania: w ubiegłym roku było ich 19 proc. Najwięcej osób (29 proc.) myśli o wyjeździe na około trzy miesiące. Potem chcą wrócić do Polski. Na taki wyjazd najczęściej zdecydowałyby się osoby między 18 a 24 rokiem życia, które nie mają wyższego wykształcenia i mieszkają na wsi oraz w miejscowościach do 100 tysięcy mieszkańców.

– Z moich obserwacji wynika, że coraz mniej uczniów myśli o wyjeździe do pracy zagranicę – podsumowuje Mirosław Górczyński, psycholog, doradca zawodowy i miejski koordynator ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin. – Osoby, które mają do wyboru pracę tutaj lub wyjazd, decydują się najczęściej na zostanie w kraju. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które mają kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na lokalnym rynku pracy. Mogą oni liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia, konkurencyjne z tymi, które oferują im inne kraje Europy.

Lubelscy doradcy zawodowi zauważają, że na wyjazd decydują się osoby, które przez dłuższy okres bezskutecznie szukają zatrudnienia.

– Uczniowie nie łączą wybranej ścieżki edukacyjnej z tym, jak będzie wyglądała ich przyszłość po jej zakończeniu. Oczywiście nie sposób oczekiwać od gimnazjalistów, by podejmowali przemyślane i do końca świadome wybory – uważa Górczyński. – Dlatego cieszę się, że w przyszłym roku zmieni się podstawa programowa. W każdej klasie 7 i 8 szkoły podstawowej uczniowie będą mieli po 10 godzin rocznie doradztwa zawodowego. Obejmie ono także szkoły branżowe I stopnia. To doradztwo jest niezmiernie ważne, bo uczniowie, którzy dobrze przemyśleli wybór przyszłego zawodu, nie będą musieli szukać pracy za granicą, bo dobrze mogą zarabiać także w swoim regionie.

Przykłady poszukiwanych zawodów: lekarze, pielęgniarki, informatycy z umiejętnością programowania, mechatronicy i technicy cyfrowych procesów druku.