Coraz więcej osób buduje się wokół Lublina. W której gminie najchętniej?

Tańsza ziemia, niższe podatki, spokojniejsze życie. To powody dla których coraz więcej osób buduje się wokół Lublina. W ubiegłym roku w powiecie lubelskim otaczającym stolicę regionu wydano 837 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych.

– 12 lat temu do naszej szkoły uczęszczało 96 uczniów, obecnie jest ich blisko 330 – wylicza Anna Jakimowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół w Kalinówce (gmina Głusk), w skład której wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. – Myślę, że gdybyśmy mieli większy budynek, to tych uczniów mielibyśmy ok. 500.

Starostwo Powiatowe w Lublinie podliczyło liczbę pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych wydanych w 2016 roku. I tym zestawieniu prym wiedzie właśnie gmina Głusk, gdzie w ub.r. takich pozwoleń urzędnicy wydali 169. Najpopularniejsza jest właśnie Kalinówka koło Świdnika. W tej miejscowości, podobnie jak w innych na terenie gminy Głusk, liczba mieszkańców z roku na rok się powiększa. – Tę wzrostową tendencję obserwujemy już od kilku lat – przyznaje Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk. – Rocznie mamy średnio ok. 300 mieszkańców więcej. Obecnie liczba ta wynosi ok. 10 tysięcy.

– Wybraliśmy Dominów przede wszystkim ze względu na lokalizację. Jest szybkie połączenie z Lublinem, nie stoi się w korkach – wskazuje pani Aneta, która już 10 lat jest mieszkanką gminy Głusk. Przeprowadziła się do Dominowa z Lublina. – Poza tym ceny działek w porównaniu z innymi gminami były korzystne.

Zdaniem wójta na systematyczny wzrost liczby mieszkańców gminy wpływ ma kilka rzeczy. – Od wielu lat mamy plan zagospodarowania przestrzennego. Sporo jest też dostępnych terenów budowlanych – wylicza Anasiewicz. – Systematycznie rozbudowujemy infrastrukturę drogową, inwestujemy w sieć wodociągową i kanalizację. Będziemy realizować niebawem dwa duże projekty z unijnym dofinansowaniem, dzięki którym do 2020 r. wybudujemy ok. 50 km sieci kanalizacyjnej.

Zaraz po gminie Głusk najwięcej domów buduje się w gminie Niemce. W ub. roku urzędnicy starosty lubelskiego wydali 120 pozwoleń na budowę domów. – Najbardziej rozbudowują się Jakubowice Konińskie i Jakubowice Konińskie Kolonia, które sąsiadują z lubelskim Czechowem – mówi Krzysztof Urbaś, wójt gminy Niemce.

W sumie w 2016 roku Starostwo Powiatowe w Lublinie wydało 837 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych. – Szacuję, że połowa z tej liczby dotyczy mieszkańców Lublina – mówi Paweł Pikula, starosta lubelski.

Pozwolenia na budowę w pow. lubelskim

(2016 rok)

Głusk 169

Niemce 120

Konopnica 97

Jastków 93

Wólka 73

Niedrzwica Duża 53

Jabłonna 43

Bełżyce 42

Strzyżewice 39

Garbów 37

Wojciechów 29

Bychawa 19

Borzechów 11

Krzczonów 5

Zakrzew 5

Wysokie 2

Tymczasem w Lublinie

Lublin w ciągu zeszłego roku stracił 1639 zameldowanych na stałe mieszkańców. Ubytku tego nie da się w prosty sposób wytłumaczyć starzeniem się społeczeństwa, bo w zeszłym roku zarejestrowano w Lublinie 4805 zgonów, podczas gdy narodzin było 9340. W nowy rok miasto wkroczyło mając 324 637 stałych mieszkańców.