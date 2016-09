Coraz więcej pasażerów na lotnisku Lublin. Kolejny rekord

W minionym miesiącu z lotniska skorzystało dokładnie 40 372 podróżnych. Dotychczasowy rekord – 39 221 pasażerów – padł w lipcu.

– Cieszymy się z ciągłego rozwoju portu. W porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku zanotowaliśmy kilkudziesięcioprocentowy wzrost. W dalszym ciągu jest to zasługa tego, że w naszej ofercie pojawiły się nowe kierunki oferowanie przez linie lotnicze Wizz Air. Wpływ na ten wynik miał także trwający sezon wakacyjny – komentuje Piotr Jankowski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin.

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku odprawiono już w sumie blisko 259 tys. pasażerów. Władze portu szacują, że tegoroczny wynik przekroczy 400 tysięcy.

Z lotniska w Świdniku obecnie możemy polecieć do Doncaster Sheffield, Eindhoven, Glasgow, Londynu Luton, Oslo Torp i Sztokholmu Skavsta (Wizz Air), Londynu Stansted i Dublina (Ryanair) oraz do Frankfurtu (Lufthansa). W najbliższy poniedziałek ostatnie sezonowe rejsy do bułgarskiego kurortu Burgas wykona czarterowa linia Small Planet. Ten sam przewoźnik 29 grudnia zacznie latać na trasie do Barcelony.

Natomiast pod koniec października loty do Frankurtu zawiesi Lufthansa. Władze portu zapowiadają, że od przyszłego roku ten kierunek będzie obsługiwał inny przewoźnik. Jak pisaliśmy wcześniej, najprawdopodobniej będą to brytyjskie linie BMI Regional. Wiele wskazuje na to, że w sezonie zimowym z siatki połączeń lubelskiego lotniska zniknie także Dublin, choć firma Ryanair wciąż oficjalnie tego nie potwierdziła. Według nieoficjalnych informacji pod koniec roku na trasie z Równego do Lublina może zacząć latać ukraińska linia czarterowa Bravo Airways.