Coraz więcej przypadków boreliozy. Na co jeszcze chorujemy w Lubelskiem?

Znacznie mniej przypadków Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B, za to coraz więcej pacjentów zakażonych przenoszoną przez kleszcze boreliozą. Lekarzy martwi także to, że coraz młodsi chorują na kiłę

Aż 1906 przypadków boreliozy zanotował w ubiegłym roku lubelski sanepid. Najwięcej było ich w Białej Podlaskiej – 244, Tomaszowie Lubelskim – 194 i Puławach – 174.

– To oczywiście nie są wszystkie zachorowania. Nie wszystkie są nam zgłaszane, zwłaszcza lekarze rodzinni nie zawsze to robią – mówi dr hab. n.med. Krzysztof Tomasiewicz, szef Kliniki Chorób Zakaźnych w SPSK1 w Lublinie. – Do naszej kliniki trafiają tylko najcięższe przypadki. Pozostałe leczone są w warunkach ambulatoryjnych.

Liczba zachorowań na boreliozę stale rośnie. Wynika to m.in. ze zwiększonej liczby zarażonych wirusem kleszczy. – Zapotrzebowanie na leczenie pacjentów z boreliozą jest niezwykle duże. W Lublinie, gdzie przyjmuję, pojawiają się zwykle pacjenci z powiatu bialskiego, gdzie jest dużo lasów – tłumaczy prof. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska, która specjalizuje się w leczeniu boreliozy i od kwietnia będzie przyjmować w niepublicznej profesorskiej przychodni przy Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej.

Spada natomiast liczba zachorowań na Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B. – U dzieci i osób do 20. roku życia praktycznie wcale nie ma tego problemu. Dzięki powszechnym szczepieniom – tłumaczy dr Tomasiewicz. – Diagnozujemy za to więcej przypadków WZW typu C, ale wynika to z faktu, że więcej ludzi poddaje się badaniom. Chorują głównie ci w wieku 25-60 lat.

Najwięcej przypadków WZW typu C (w całym województwie było ich 176) zanotowano w ubiegłym roku w Chełmie – 32, Lublinie – 28 i Białej Podlaskiej – 21. Z kolei na WZW typu B zachorowały tylko 64 osoby. Najwięcej w Chełmie – 11 i Lubartowie – 8.

W ubiegłym roku sanepid odnotował też 42 przypadki zakażenia wirusem HIV. Połowa w Lublinie. Podobne proporcje są w przypadku kiły. Na 23 przypadki zachorowań w województwie, w Lublinie zdiagnozowano 12.

Zakażenia wirusem HIV i zachorowania na kiłę dotyczą głównie mężczyzn. W przypadku kiły zmieniła się ich średnia wieku – chorują coraz młodsi. W ubiegłym roku najwięcej zachorowań dotyczyło mężczyzn w wieku 21-31 lat, podczas gdy w 2015 roku najwięcej było tych w wieku 31-39 lat.

W ubiegłym roku w Lublinie było też najwięcej przypadków gruźlicy – 93 na 433 zachorowania w całym województwie. Powyżej 30 zanotowano we Włodawie i Białej Podlaskiej. (eb)