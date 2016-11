Coraz więcej przypadków grypy żołądkowej w szkołach w Lublinie. Jak się uchronić?

– Nauczyciele nie informowali nas o problemie, mimo że choroba już się w szkole zaczęła. Na wodopojach pojawiły się wtedy kartki z napisem „Zakaz picia” – mówi ojciec ucznia szóstej klasy jednej z lubelskich szkół, który zaraził się grypą żołądkową. – Wydaje mi się, że takich sytuacji nie sposób uniknąć, ale za każdym razem powinniśmy być o tym informowani. Chodzi przecież o to, by lepiej zadbać o dzieci.

Sporo zachorowań było m.in. w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie. – Zaczęło się w ubiegłym tygodniu. Było sporo przypadków z objawami typowymi dla „jelitówki”. Zachorowało wówczas ok. 40 dzieci – mówi Elżbieta Pieczonka, dyrektor SP nr 43 w Lublinie. – Chodzi głównie o dzieci w klasach 1-3, ale zdarzały się też przypadki wśród starszych uczniów – dodaje.

– Rzeczywiście w ciągu ostatnich dwóch tygodni zachorowań jest znacznie więcej – przyznaje dr n.med. Artur Luty, pediatra.

W szkołach dzieci mają ze sobą duży kontakt i dlatego właśnie tam najczęściej dochodzi do zarażenia.

– Aby uniknąć zachorowania trzeba przede wszystkim myć ręce. Co do szczepionek reakcje mogą być różne. U jednego dziecka szczepionka przeciwko grypie lub rotawirusom zadziała, u innego nie – tłumaczy lekarz pediatra.

Wzrost zachorowań potwierdza też lubelski sanepid. – We wrześniu zanotowaliśmy 36 zachorowań, a w październiku 49. To przypadki, dla których nie została zdiagnozowana przyczyna – tłumaczy Beata Nadolska, kierownik oddziału epidemiologii WSSE w Lublinie. – Do tego trzeba doliczyć 14 przypadków wywołanych przez rotawirusy i 12 przez norowirusy. Są to dane porównywalne do tych z ubiegłego roku, w okresie jesienno-zimowym liczba zachorowań rośnie. Epidemia nam jednak nie grozi – zapewnia.

Sanepid odnotował zachorowania na grypę żołądkową nie tylko w Lublinie, ale też m.in. w Zamościu czy Tomaszowie Lubelskim.

Objawy grypy żołądkowej

Osłabienie, zawroty głowy, w niektórych przypadkach także gorączka. Chorzy cierpią na uporczywe bóle brzucha, biegunki oraz wymioty. Jeśli choroba ma ostry przebieg to gorączka może dochodzić nawet do 40 stopni. Towarzyszy jej ostra biegunka, jadłowstręt i silne wymioty. Pierwsze symptomy choroby pojawiają się po 1-3 dniach od zakażenia.