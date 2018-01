Coraz więcej seriali kręconych w Lublinie. Gdzie zobaczymy nasze miasto na ekranie?

Wczoraj w Centrum Spotkania Kultur rozpoczęły się zdjęcia do pierwszego polskiego serialu Netflixa. – Objechaliśmy Polskę i tutaj znaleźliśmy najpiękniejszy obiekt – mówi reżyserka Agnieszka Holland. W najbliższych miesiącach miasto odwiedzi jeszcze kilka różnych ekip filmowych

Nowy serial Netflixa opowiada alternatywną wersję rzeczywistości – nie dochodzi do upadku żelaznej kurtyny, nie rozpada się Związek Radziecki i wciąż istnieje Polska Rzeczpospolita Ludowa. To skutek wielkiego zamachu terrorystycznego w Warszawie w 1982 r. Akcja filmu toczy się 20 lat później, gdy dwaj główni bohaterowie odkrywają spisek mający zacementować taki porządek. Rządzący za wszelką cenę będą chcieli to ukryć.

Holland i Adamik w CSK

Wczoraj ekipa filmowa kręciła w gmachu Centrum Spotkania Kultur przy Al. Racławickich. Ma tu pracować także dziś – tym razem na zewnątrz.

– Szukaliśmy ciekawych, nowoczesnych budynków, które nie kojarzą się z PRL-em ani z III RP. Takich, które mają wyjątkową, minimalistyczną, a jednocześnie bardzo silną architekturę. Objechaliśmy trochę Polski i tu nam się najbardziej spodobało. Tutaj znaleźliśmy najpiękniejszy obiekt – mówi nam Agnieszka Holland, która reżyseruje serial wspólnie ze swoją córką Katarzyną Adamik.

To pierwsza polskojęzyczna produkcja Netflixa, internetowego serwisu, który oferuje płatny dostęp do seriali. W obsadzie znaleźli się m.in. Robert Więckiewicz, Andrzej Chyra, Andrzej Grabowski, Edyta Olszówka. Ośmioodcinkowa seria ma być gotowa jeszcze w tym roku. Niewykluczone też, że ekipa filmowa jeszcze wróci do Lublina.

– Najchętniej byśmy umieścili tutaj sporo scen. Nie mogę jednak powiedzieć, że Lublin stał się naszą główną lokacją – mówi Holland.