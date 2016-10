Coraz więcej uczniów chce się uczyć w mundurze. Już cztery klasy w każdym roczniku

XIV LO było pierwszą szkołą w Lublinie, która otworzyła klasę mundurową. – W pierwszym roku stworzyliśmy tylko jeden oddział. Dziś to już cztery klasy w każdym roczniku. W sumie 330 uczniów – wylicza Wojciech Kalicki, dyrektor placówki. – Zainteresowanie nauką, która oprócz tradycyjnej wiedzy daje także możliwość rozwijania pozaszkolnych zainteresowań jest z roku na rok coraz większe.

Uczniowie klas mundurowych oprócz realizacji ogólnego programu nauczania biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak m.in. edukacja wojskowa, strzelectwo, nurkowanie, skoki spadochronowe, czy survival. Na zakończenie nauki oprócz świadectwa otrzymują też certyfikat MEN o zakończeniu bloku zajęć mundurowych.

– Dzięki temu są lepiej przygotowani do studiowania na uczelniach wojskowych lub do ubiegania się o przyjęcie do pracy w mundurówce – przyznaje Kalicki. – Część naszych absolwentów trafia do Armii Zawodowej, czy do Narodowych Sił Rezerwowych. Popularna jest też praca w policji, straży miejskiej i straży pożarnej. W tej chwili wielu uczniów wiąże też swoją przyszłość z Obroną Terytorialną Kraju.

Inni mają szereg osiągnięć w innych dziedzinach. Uczennica klasy II mundurowej Katarzyna Goch wywalczyła kilka dni temu pierwsze miejsce w kategorii Fuku-go kobiet i trzecie w kumite indywidualnym kobiet podczas Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym.