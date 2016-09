Coraz większe zainteresowanie kremacją. Kościelne trendy i produkty na targach Lubsacro

Tłumów podczas pierwszego dnia Targów Sztuki Sakralnej i Wyposażenia Kościołów Lubsacro nie było. Między stoiskami przechadzały się pojedyncze osoby, przystając jedynie na krótką chwilę przy jakichś produktach.

– Bardzo mała frekwencja, na innych targach jest dużo większe zainteresowanie – mówi pani Ewa z firmy Kate Beauty, która na targach pokazywała urządzenia do masażu. – Księża to też ludzie, oni także borykają się z różnymi schorzeniami. Fotele do masażu to profilaktyka, która wzmacnia kości.

Na Lubsacro przyjechał również Zakład Wyrobów Betonowych Trykacz (na zdjęciu), odpowiedzialny m.in. za cokół, na którym znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego w Lublinie. Przedstawiciele firmy z Lubartowa mieli prezentację na temat alternatywnego sposobu budowania grobów.

– Przedstawiliśmy alternatywę dla grobowców murowanych czyli grobowce monolityczne – tłumaczy Arkadiusz Woch z ZWB Trykacz. – Obecnie nie wszystkie grobowce są zgodne z normami wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Na większości cmentarzy grobowce stawiane są starym sposobem, z bloczków betonowych bądź cegieł, a następnie zalewane.

Grobowce monolityczne powstają z żelbetowych prostokątnych bloków. Pokłady na trumnę oraz komora sanitarna oddzielone są od siebie płytami stropowymi. Właśnie dzięki górnej komorze na powierzchnię nie przedostaną się żadne zapachy.

Firma z Lubartowa prezentuje również swoje kolumbaria. – Co prawda, na terenie województwa lubelskiego taki pochówek nie jest jeszcze bardzo popularną praktyką, nie mniej jednak widać wzrost zainteresowania pochówkiem urnowym – przyznaje Woch.

Według przedsiębiorcy, jednym z powodów z coraz częstszego kremowania zwłok może być... emigracja. – W momencie, gdy ktoś umiera za granicą i bliscy chcą sprowadzić zwłoki, to koszt takiego transportu np. promem bądź samochodem może, dochodzić nawet do 30 tys. zł. Kremacja zwłok na miejscu i transport urny zamknie się w kwocie ok. 2,5-3 tys.

Targi Lubsacro w halach Targów Lublin potrwają jeszcze w czwartek. Wstęp wolny.