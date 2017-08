COZL odbiera plac budowy. Kiedy przetarg na dokończenie rozbudowy?

Do 17 sierpnia można zgłaszać oferty do przetargu, który ogłosiło Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. – To przetarg na inwentaryzację i kosztorysy inwestorskie. Jesteśmy też w trakcie przygotowywania specyfikacji do głównego przetargu na dokończenie rozbudowy szpitala – informuje Paweł Smajkiewicz, zastępca dyrektora COZL ds. inwestycyjnych. – Będziemy mogli go ogłosić po przeprowadzeniu inwentaryzacji. Trudno jest mi na razie oszacować, kiedy to nastąpi.

Jak dodaje Smajkiewicz, trwa odbiór placu budowy od poprzedniego wykonawcy. – Zostały nam przekazane klucze oraz część dokumentacji. Mamy teraz dwa tygodnie na jej przeanalizowanie i zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przed kolejnym spotkaniem z wykonawcą – mówi Smajkiewicz.

Jak pisaliśmy dwa tygodnie temu, COZL nie dogadał się z poprzednim wykonawcą, mimo że konsorcjum, które odpowiadało za rozbudowę deklarowało, że w ciągu miesiąca może wrócić na plac budowy.

– Nie ma podstaw prawnych, żeby wrócić do umowy, która została obustronnie wypowiedziana – przez wykonawcę i przez COZL. Uważam, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie – komentował wówczas Jerzy Kuliński, dyrektor COZL.

Konsorcjum, które odpowiadało za rozbudowę szpitala twierdziło, że szpital uzgodnił z nim warunki ugody, a potem się z nich wycofał. – Do uzgodnienia warunków ugody doszło 26 kwietnia. Jeden z nich dotyczył zapłacenia przez COZL około 10 milionów złotych netto (12 mln zł brutto) w związku z przedłużeniem terminu realizacji inwestycji i zapłatą za roboty dodatkowe – informował Dariusz Popiołek, wiceprezes spółki JP Contracting.pl, która należy do konsorcjum. – Dopiero 10 lipca otrzymaliśmy pismo, które świadczy o tym, że COZL uchyla się od wcześniejszych uzgodnień. W piśmie pojawia się wiele nieprawdziwych stwierdzeń, które mogą wynikać z faktu, że obecnego dyrektora nie było na spotkaniu 26 kwietnia.

– Według mojej wiedzy ze strony szpitala nikt nie podpisał ugody z konsorcjum Block. Nie ma więc sensu, żebyśmy odnosili się do jej rzekomych zapisów – mówił Kuliński.

Jak informował poprzedni wykonawca, zostały zrealizowane ponad trzy czwarte inwestycji o wartości ponad 147 milionów złotych brutto.

Przypomnijmy, że wartość całego kontraktu to ok. 195 mln zł brutto, a wartość robót do dokończenia – ok. 47 mln zł brutto.