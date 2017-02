Cukiernia, większa apteka i nowa Stokrotka w Lublinie. Miejskie lokale mają nowych najemców

W miejscu restauracji przy Lubartowskiej 7 powstać ma teraz cukiernia. Lokalizacja jest dość słodka, bo względnie blisko deptaka, słona była za to wywoławcza stawka czynszu postawiona przed uczestnikami przetargu przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych. To 50 zł netto miesięcznie za każdy metr kwadratowy. Przy powierzchni 126 mkw. daje to prawie 6300 zł netto. Spora jest więc szansa na to, że cukiernicy będą bardzo troszczyć się o klientów, skoro porwali się na ten lokal.

Innej niż dotąd klienteli służyć będzie wkrótce lokal przy Narutowicza 83. To ostatni budynek przed skrętem w Głęboką. Po działającej tu od dawna pijalni piwa nie ma już śladu. Nie wpadniemy tu już na kufelek, prędzej po coś na kaca.

– Swoje pomieszczenia powiększy działająca obok apteka – informuje Łukasz Bilik, rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Apteka, o której swego czasu mówiło się „ta z kolejką”, wynajmie po pijalni 76 mkw. Powierzchnia ta trafiła na przetarg z wywoławczą stawką czynszu ustaloną na 29 zł netto za mkw. miesięcznie.

Nowy szyld zawiśnie też nad jednym z lokali w długim rzędzie pawilonów przy Głębokiej, gdzie do wzięcia było niecałe 119 mkw. po sklepie spożywczym.

– Przy Głębokiej 8a będzie działać sklep spożywczy sieci Stokrotka – przekazuje nam Bilik. Tu wywoławcza stawka czynszu wynosiła 25 zł netto za mkw. miesięcznie.

Nowych najemców znalazły wczoraj jeszcze trzy inne lokale. – W budynku przy ul. Popiełuszki 35 a, gdzie do tej pory działała hurtownia spożywcza, swoją działalność prowadzić będzie sklep spożywczy Żabka – informuje rzecznik ZNK.

Miejsce przesyłek kurierskich przy Koryznowej 2c zajmie pracownia psychologiczna, a miejsca jest tu sporo, bo 102 mkw. Natomiast w lokalu przy Kunickiego 25, gdzie wcześniej mieściła się firma remontowa, powstać ma sklep z odzieżą.

Nikt nie skusił się

• Na wynajęcie 118 mkw. po spółdzielni socjalnej przy Drodze Męczenników Majdanka 26. • Chętnych nie było też m.in. na niecałe 22 mkw. po czapniku przy Zamojskiej 33, czy też • 324 mkw. w budynku przy al. Piłsudskiego 17 naprzeciw podstawówki.