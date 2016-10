W poniedziałek tysiące Polek w całym kraju nie przyjdzie do pracy. Wezmą udział w czarnych protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. W województwie lubelskim manifestacje odbędą się m.in. w Lublinie, Puławach, Chełmie, Białej Podlaskiej i Biłgoraju.

W Lublinie uczestniczki protestu spotkają się o godz. 15.30 na pl. Lecha Kaczyńskiego przed Centrum Kultury (z powodu protestu w CK nieczynna będzie w poniedziałek kasa). Po godz. 17 wyruszy stamtąd milczący marsz w stronę pl. Łokietka. Tam zakończy się protest, ale będzie można dołączyć do finału organizowanego wspólnie przez partie polityczne. Lubelski protest odbędzie się pod hasłem „Nie jesteśmy za aborcją, jesteśmy za wolnym wyborem”.

- Sprzeciwiamy się uprzedmiotowieniu kobiet, chcemy mieć możliwość decydowania o samych sobie. I skoro już nie idziemy do pracy czy na uczelnie to spotkajmy się i pokażmy naszą siłę – zachęcają organizatorzy protestu.

W Puławach uczestniczki czarnego protestu spotkają się o godz. 16 na pl. Chopina. Planowany jest przemarsz ulicami miasta. Protest potrwa do godz. 18. - Nie popieramy aborcji, ale walczymy o to, by kobiety nie zostały ubezwłasnowolnione. Dlaczego mamy cierpieć za czyjąś wiarę? - mówi Elwira Borowiec, jedna z organizatorek protestu.

W Białej Podlaskiej protest odbędzie się na pl. Wolności i ma trwać od godziny 10 do 18.

W Chełmie akcja odbędzie się na deptaku i potrwa od godz. 11 do 14.

W Biłgoraju uczestniczki protestu mają się spotkać w południe w Parku Solidarności.