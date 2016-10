Czarny Protest w Lublinie: Przygotowania do manifestacji przed Centrum Kultury

– Chcemy zachęcać kobiety do wzięcia udziału w dzisiejszym strajku – mówi Maja Zaborowska, sekretarz regionu Nowoczesnej oraz współorganizatorka protestu. – Uważam, że PiS wprowadzi ustawę, która zaostrzy przepisy. Taki protes pokaże, że jest ogromny sprzeciw części społeczeństwa, nie tylko kobiet. To może wywrzeć nacisk na rządzących.

– Dzisiejszy strajk to tak na prawdę protest przeciwko łamaniu praw kobiet. Musimy zadbać o prawa reprodukcyjne oraz prawo do świadomego rodzicielstwa i samostanowienia. To podstawa naszego protestu – mówi Justyna Syroka, regionalna pełnomocnik Kongresu Kobiet. – Nie zgadzamy się także na obecnie funkcjonujący kompromis. W ustalaniu tego prawa kobiety nie brały udziału. Nie chcemy znowu dać się odsunąć od zabierania głosu w tej sprawie. Musimy pokazać, że jesteśmy obywatelkami.

Przed Ratuszem swój namiot rozstawili także działacze Komitetu Obrony Demokracji. – My nie do końca chcemy stawać po którejś ze stron konfliktu aborcyjnego. Martwi nas przede wszystkim to, że nawet nie pochylono się nad projekt liberalizujący prawo aborcyjne. A przecież obiecywano, że wszystkie obywatelskie projekty będą procedowane przez Sejm. Druga rzecz, która nas martwi to łamanie praw kobiet. Nie możemy pozwolić na to, by kobiety traktowano gorzej – mówi Bartosz Sierpniowski z lubelskiego KOD.

Powstają transparenty

Wpis o malowaniu transparentów na dzisiejszą demonstrację pojawił się na Facebooku rano. Odzew był natychmiastowy. W tej chwili w Oratorium Centrum Kultury w Lublinie pracuje kilkanaście obranych na czarno młodych kobiet.

– Żadnej z nich nie znałam wcześniej. Wszystkie zgłosily się przez Facebooka. Każdy przyniósł co miał. Farby, tektury, markery – przyznaje Ewelina Kamińska, która kilka dni założyła wydarzenie na tym portalu społecznościowym. Do dziś udział w lubelskim Czarnym Proteście zadeklarowało 2,4 tys. osób. Drugie tyle jest nim "zainteresowane".

Gotowe są już plansze z hasłami "Myślę, czuję, decyduję", "Wasza ustawa łamie nasze prawa". – Staramy się, by były to hasła ponad podziałami, pod którymi podpisać się może każda z nas, niezależnie od przekonań politycznych i światopoglądowych – tłumaczy Ewelina.

Drzwi do sali praktycznie się nie zamykają. Przychodzą pracownicy Centrum Kultury i ludzie z ulicy. Przynoszą kawę, materiały na transparenty i folię do zabezpieczenia tekturowych tablic. Bo na zewnątrz leje, i wszystko wskazuje na to, że będzie lać jeszcze bardziej.

– Dlatego możliwe, że przemarsz gęsiego na Pl. Łokietka rozpoczniemy wcześniej niż o 17.30 – mówi Kamińska.

Początek lubelskiego zgromadzenia w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet o godz. 15.30 na placu przed Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12). Na godz. 18 demonstrację przed lubelskim ratuszem zapowiedziały partie Razem, Nowoczesna, PO oraz Komitet Obrony Demokracji.