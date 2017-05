Czuby: Co zbudują w miejscu szkieletu?

Urząd Miasta pokaże projekt dokumentu, który określi przyszłość 6 ha w rejonie stalowej konstrukcji przy ul. Jutrzenki. Dokument ten opisze dozwolone sposoby zagospodarowania terenu. I to szczegółowo: określi jak daleko może sięgnąć zabudowa, jak wysokie mogą być bloki i ile miejsc parkingowych musi przypadać na jedno nowe mieszkanie.

Tu zielone, tam beton

Ponad 40 proc. terenu stanowić ma urządzona zieleń. Taka enklawa wskazana została przez miejskich planistów najbliżej dna wąwozu.

– Byłby to obszar chroniony przed wszelką zabudową – podkreśla Małgorzata Żurkowska, główny urbanista Lublina. Plan zagospodarowania dopuszczałby tu obiekty sportowe, ale nie będące budynkami. Nietykalność ma zyskać skarpa po stronie ul. Różanej. Przyokazji ucywilizowane ma być zejście do wąwozu wzdłuż wioski SOS po stronie stalowej konstrukcji.

W górnej części, czyli w miejscu szkieletu, mogłyby powstać bloki mieszkalne z lokalami usługowymi w parterach. Ale nie tylko tutaj, bo urbaniści chcą się zgodzić także na zabudowanie części nieruchomości służącej dzisiaj za strzeżony parking przy Jutrzenki.

Maksymalnie 25 metrów

Im bliżej zielonej enklawy, tym niższe muszą być bloki. Te budowane najbliżej wąwozu mogłyby mieć maksymalnie cztery kondygnacje i nie więcej niż 17 m wysokości. Bloki nieco bardziej oddalone od wąwozu mogłyby mieć pięć kondygnacji i nie więcej niż 21 m wysokości.

Najwyższe bloki o sześciu kondygnacjach, sięgające 25 metrów, mogłyby powstać w pobliżu chodnika, który ma pozostać ogólnodostępnym ciągiem pieszym. Takie same bloki mogłyby zająć też część dzisiejszego parkingu. Tę część, która znajduje się tuż obok miejsca, gdzie ul. Jutrzenki odgina się w kierunku ul. Watykańskiej.

Gdzie zaparkujesz

Proponowana nowa lokalizacja parkingu to narożnik ul. Jutrzenki i Różanej, wraz z asfaltowym placem. Ale i tu może się pojawić zabudowa zajmująca nie więcej niż 40 proc. tej części terenu. W parterach będą mogły się znaleźć lokale usługowe ze szczególnym uwzględnieniem gastronomii, handlu, oświaty i ochrony zdrowia.

Niezależnie od planowanego tu parkingu, wszyscy deweloperzy stawiający bloki będą musieli zaprojektować odpowiednią liczbę miejsc postojowych. Absolutne minimum narzuci im miejski plan zagospodarowania.

Na mieszkanie o powierzchni nie przekraczającej 50 mkw. musiałoby przypadać jedno miejsce postojowe. Dla mieszkań większych, ale nie przekraczających 70 mkw., miasto proponuje wskaźnik 1,2 miejsca postojowego, zaś dla większych 1,5 miejsca. Dla lokali komercyjnych proponowany wskaźnik to 1,5 miejsca na każde 50 mkw. powierzchni usługowej.

12 ważnych drzew

I jeszcze jeden szczegół. Ratusz chce bezwzględnie nakazać zachowanie 12 wskazanych drzew. Taką ochronę chce dać trzem drzewom w części przeznaczonej pod zieleń i dziewięciu w części przeznaczonej pod nowe bloki.

Zobacz projekt

Projekt nowego planu zagospodarowania będzie wyłożony od 16 maja do 5 czerwca w siedzibie miejskiego Wydziału Planowania przy Wieniawskiej 14 (pokój 1111, od godz. 8 do 15) oraz na stronie internetowej. Na 24 maja przewidziana jest publiczna dyskusja nad projektem (Ratusz, sala 2, godz. 16). Uwagi do projektu będą przyjmowane do 19 czerwca.

Po zebraniu uwag Urząd Miasta ma się zastanawiać nad możliwymi poprawkami. Ostateczna decyzja w sprawie planu zagospodarowania należy do Rady Miasta.