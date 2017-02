Czy maseczki chronią przed smogiem? "Nikt nie udowodnił ich skuteczności"

• Jaki wpływ ma smog na nasze zdrowie?

– Smog może powodować choroby układu oddechowego i problemy związane z nasilaniem się różnych infekcji.

• Noszenie maseczek ma sens?

– Są próby stosowania maseczek, ale nikt nie udowodnił ich skuteczności. Maseczki chirurgiczne nie powstały po to, żeby chronić przed smogiem. Żeby się przed nim uchronić musielibyśmy nosić specjalistyczną odzież ochronną, jak służby sanitarne. Ludziom się jednak wydaje, że lepiej nie być biernym, więc próbują różnych metod.

• Jakie znaczenie dla naszego zdrowia ma czas wdychania pyłów?

– U zdrowego człowieka krótkotrwałe i sporadyczne narażenie na smog nie stanowi realnego zagrożenia stanu zdrowia. Inaczej jest z ludźmi chorymi, oni już są bardziej podatni, a narażenie na smog intensyfikuje objawy i przyspiesza rozwój choroby. Smog jest również niebezpieczny dla małych dzieci, a zwłaszcza noworodków.

W przypadku zdrowych osób krótkotrwały kontakt ze smogiem w niewielkim stopniu zmniejszy wydolność układu oddechowego, ale jeśli funkcjonowalibyśmy w takim powietrzu kilka miesięcy albo lat, to wówczas na pewno doprowadziłoby to do schorzeń układu oddechowego czy układu krążenia. Nie powinniśmy więc popadać w panikę, mimo alarmujących danych statystycznych, jeśli czas przebywania w smogu jest krótki. Lepiej zastanowić się, czym palimy w piecach i kominkach, bo tym trujemy się każdego dnia. No i nie zapominajmy o rzuceniu palenia.