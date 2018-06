Czy to ulotka wyborcza radnego PiS? W taki sposób OHP promuje szkolnictwo zawodowe

Kampania OHP pod hasłem „Wygraj przyszłość – wybierz kształcenie branżowe” wpisuje się w akcję, którą w ubiegłym roku zainicjowało Kuratorium Oświaty w Lublinie. Chodzi o zachęcanie młodzieży do nauki zawodu w szkołach branżowych i zmianę stereotypów dotyczących tego typu placówek.

– To wielkie wyzwanie, żebyśmy potrafili zniwelować absolutnie niesłuszny wizerunek szkół realizujących kształcenie zawodowe. W tegorocznej rekrutacji widzimy już wzrost zainteresowania nauką w technikach. Trochę gorzej jest w przypadku szkół branżowych. To pozostałość po ubiegłych latach, kiedy szkołę zawodową traktowano jako tę gorszą – mówi Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.

– Przez wiele lat młodzież wybierała wykształcenie ogólne, czyli licea. Technika i szkoły zawodowe cierpiały na tym, przez co my dzisiaj cierpimy obserwując rynek pracy, bo brakuje specjalistów w wielu zawodach. Mam nadzieję, że uda nam się to odbudować, bo nie każdy musi mieć tytuł magistra – dodaje Beata Janiszewska-Brudisz, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

– Postanowiliśmy dołączyć do tych działań promocyjnych, bo widzimy, że jest to ewidentny problem społeczny i gospodarczy. Już teraz odczuwalny jest brak specjalistów, dlatego chcemy dołożyć swoją cegiełkę do inicjatyw podejmowanych przez kuratorium i samorządy – podkreśla Marek Drączkowski, zastępca komendanta wojewódzkiego OHP w Lublinie.

W ramach kampanii organizowanej przez lubelską komendę od piątku emitowane są spoty na antenach lokalnych oddziałów publicznego radia i telewizji. W miastach, w których działają jednostki OHP, pojawią się także promujące akcję billboardy. W sumie ma ich być kilkanaście. Można będzie na nich zobaczyć szefa OHP w województwie lubelskim Piotra Gawryszczaka, który jest jednocześnie miejskim radnym PiS w Lublinie. On sam zapewnia, że nie jest to element kampanii przed jesiennymi wyborami samorządowymi.

– Kampania wyborcza jeszcze nie wystartowała. Znam wiele osób, a wiele osób zna mnie. Wydaje mi się, że powiązanie mojego wizerunku z logo hufców i hasłem naszej akcji może zwiększyć zainteresowanie nauką w szkołach branżowych – przekonuje Gawryszczak.

– Aktywność społeczna komendanta koncentruje się w Lublinie. A afisze pojawią się głównie w miastach, gdzie mamy nasze jednostki opiekuńczo-wychowawcze, jak Zamość, Radzyń Podlaski czy Włodawa. Nie łączmy tych dwóch tematów – dodaje Drączkowski.

Kampania promocyjna jest finansowana z budżetu OHP. Jej koszt nie powinien przekroczyć 20 tys. zł.