Czy woda w fontannie na pl. Litewskim jest bezpieczna? Sanepid odpowiada

• Czy woda w fontannie jest bezpieczna dla osób, które się w niej kąpią?

– Fontanna czerpie z zasobów miasta, więc z założenia woda powinna być czysta. Jednak w związku z jej nieprawidłowym użytkowaniem może zostać zanieczyszczona. A wiadomo, że to bardzo popularne miejsce wśród dorosłych i dzieci. Jest duże zagrożenie ze strony zwierząt i ptaków, które mają nieograniczony dostęp do fontanny. W wodzie pojawiają się też bakterie, które mają na skórze ludzie.

• Jakie bakterie mogą się znaleźć w takiej wodzie?

– Wszelkie bakterie i pasożyty, które przenoszą zwierzęta na swoim futrze i ptaki na swoich piórach. Chodzi m.in. o bakterie grupy coli i enterokoki. Dodajmy do tego choroby skórne, jak na przykład grzybice, które mogą mieć kąpiący się tam ludzie. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, że do fontanny wchodzi boso jakaś osoba z grzybicą a obok bawi się dziecko, które w każdej chwili może się napić tej wody. To obrazuje jakie jest zagrożenie, zwłaszcza przy wysokich temperaturach.

• Jakie więc konsekwencje może mieć kąpiel w fontannie?

– Efektem mogą być choroby skórne, a także zaburzenia układu pokarmowego, szczególnie u osób ze słabszą odpornością na przykład u dzieci. Woda w fontannie nie jest przeznaczona ani do kąpieli ani do spożycia. Niestety nie wszyscy mają tego świadomość. Jeżeli ktoś pozwala na to, żeby kąpały się tam jego dzieci robi to na własną odpowiedzialność. Badamy tylko i wyłącznie wodę w miejscach wyznaczonych do kąpieli i kąpieliskach, a jakości wody w fontannie nie jesteśmy w stanie ocenić.