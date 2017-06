Czy wybrałeś modne liceum? Te szkoły w Lublinie są najbardziej oblegane

V LO to szkoła, w której chce się uczyć najwięcej absolwentów gimnazjów. Najmniej uczniów interesuje się VII LO, młodzi najrzadziej wskazują placówkę jako szkołę pierwszego wyboru. Do najmłodszych, bo dopiero otwieranych we wrześniu ogólniaków zgłosiło się po ok. 30 osób.

Trwa rekrutacja do liceów. Sprawdziliśmy, które placówki cieszą się największym zainteresowaniem. Okazuje się, że od lat czołówka jest niezmienna.

W tym roku najwięcej gimnazjalistów (403) jako szkołę pierwszego wyboru wskazało V L.O. Tuż za nią uplasowało się III L.O. (397), II L.O. (395), I L.O. (369) i IX L.O. (353). Te same placówki, w nieco tylko innej kolejności, znalazły się na podium ubiegłorocznej rekrutacji. Wtedy były to kolejno: IX L.O., III L.O., II L.O. i I L.O.

Od czterech lat nikomu nie udało się jednak pobić rekordu zainteresowania, który padł 2013 r. w III L.O. - Wtedy jako szkołę pierwszego wyboru wskazało nas 470 uczniów. To zainteresowanie trwa. Cały czas znajdujemy się w ścisłej czołówce najchętniej wybieranych szkół. W tym roku przyjmiemy 57 laureatów olimpiad, czyli o 20 więcej niż rok temu – mówi Grzegorz Lech, dyrektor „Unii”. – Ten sukces zawdzięczamy nie tylko wysokim wymaganiom i doskonałym wynikom naszych maturzystów, ale także panującej w naszej szkole atmosferze. Chcemy w naszych uczniach rozwijać człowieka, a nie olimpijczyka. Stąd umożliwianie im rozwijania pasji i zainteresowań m.in. podczas Unia Film Festiwal, czy Młodzieżowych Warsztatów Dziennikarskich.

Szkoła stara się też odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowanie. Odpowiedzią na to, że w rekrutacji na Uniwersytet Medyczny liczyć będzie się także ocena z matury z matematyki szkoła poszerzyła klasę biologiczno-chemiczną także o rozszerzenie z królowej nauk. Na ten sam krok w Lublinie zdecydował się tylko „Staszic”. I był to strzał w dziesiątkę, bo to właśnie te klasy cieszą się w tym roku największym zainteresowaniem. W „Unii” zgłosiło się do nich 80 osób (2,7 na jedno miejsce), a w Staszicu – 99 (3 na jedno miejsce).

Mniejsze zainteresowanie odnotowuje natomiast XXIII L.O. im. Nauczycieli Tajnego Nauczania. W 2012 r. jako szkołę pierwszego wyboru wskazało ją 313 uczniów. Kolejne lata to coraz większy odpływ, który w tegorocznej rekrutacji zakończył się na 135 uczniach z tzw. pierwszego wyboru.

- Odpowiada za to najprawdopodobniej niż demograficzny i to, że w tym roku w Lublinie powstały dwa nowe ogólniaki – uważa Monika Wrona, dyrektor placówki i dodaje, że najwięcej chętnych w ich szkole przyciągnęła nowa klasa geo-informatyczna tworzona wspólnie z UMCS, a spadek zainteresowania zauważalny jest w klasach dwujęzycznych, do których obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych oraz w klasie matematyczno-chemicznej. – Być może tendencja spadkowa zmieni się, gdy do liceów przyjdzie zdublowany rocznik kończący nowe szkoły podstawowe i gimnazja.

W tym roku najmniejsze zainteresowanie, jako placówkami pierwszego wyboru było: VIII L.O. (92 osoby), VI L.O. (76 osób) oraz VII L.O., które przygotowało 96 miejsc, a wybrało ją 11 chętnych (czyli po 3-4 osoby do klasy).

Stosunkowo niewielkie zainteresowanie odnotowały też nowe w mieście – XXIX L.O. i XXX L.O. Pierwsze z nich wybrało 27 absolwentów gimnazjów (szkoła chce stworzyć dwie klasy), a drugie – 31 osób (mogą powstać cztery oddziały).

- Jesteśmy zadowoleni z rekrutacji – mówi jednak Urszula Sławek, dyrektor XXIX L.O. – Mieliśmy przecież tylko miesiąc na zaistnienie w świadomości gimnazjalistów. Wielu z nich nie wiedziało nawet, że nabór prowadzimy. Dlatego wynik jest stosunkowo dobry. Czas pokaże, czy w następnych latach przebijemy się z naszą ofertą wyżej.

Tyle osób, jako pierwszą wybrało szkołę:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I L.O. 367 337 384 337 329 369 II L.O. 335 250 312 333 344 395 III L.O. 427 470 396 361 368 397 IV L.O. 196 223 191 194 224 170 V L.O. 401 385 406 368 312 403 IX L.O. 257 264 256 423 377 353 XXI L.O. 166 156 195 196 203 241 XXIII L.O. 313 233 218 185 170 135

(dane udostępnione przez III L.O)