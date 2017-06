Sporo ciekawych nowości ma w swojej ofercie UMCS. W tym roku uruchomiono kierunki takie jak: technologie cyfrowe w animacji kultury (studia stacjonarne, II stopień), produkcja medialna (studia stacjonarne, II stopień), studia wschodnie (studia stacjonarne, I stopień) czy matematyka w finansach (I i II stopień).

Fundusz stypendialny

UMCS planuje również przyciągnąć studentów inną nowością: własnym funduszem stypendialnym.

- W roku akademickim 2016/2017 na naszym uniwersytecie został utworzony własny fundusz stypendialny. Jest to forma dodatkowego wynagrodzenia, dzięki któremu najlepsi studenci UMCS mogli ubiegać się o stypendium przyznawane za szczególne wyniki oraz osiągnięcia - wyjaśnia Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Stypendia będzie można otrzymać za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i społeczne. - Zainteresowanie pierwszą edycją było ogromne. W ramach tegorocznej puli o stypendia aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35 najlepszych studentów UMCS. Otrzymali oni jednorazowe dofinansowanie w kwocie 2770 zł.

W drugiej edycji funduszu pieniędzy ma być jeszcze więcej. Ponadto wspierani mają być też absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy dopiero zaczynają studiować na UMCS. Warunkiem będą wysokie wyniki zdobyte na maturze (min. 85 proc. na poziomie rozszerzonym) oraz wysoka średnia z ocen (na poziomie co najmniej 5.0) lub dostanie się do finału olimpiady międzynarodowej bądź o zasięgu ogólnopolskim.

Prawo, a może jazz i muzyka estradowa

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji najwięcej osób rejestrowało się na prawo, finanse i rachunkowość, psychologię, bezpieczeństwo wewnętrzne i informatykę. Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce w pierwszej piątce znalazły się: psychologia, jazz i muzyka estradowa, bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne. Internetowa rejestracja na UMCS ruszyła 14 kwietnia i potrwa do 7 lipca.

Ciekawe nowości znalazły się również w ofercie KUL. W tegorocznej rekrutacji uczelnia uruchomiła hispanistykę (I stopień), doradztwo kariery i doradztwo personalne (I stopień) oraz kognitywistykę (II stopień). - W naszej ofercie, oprócz omówionych wyżej nowych kierunków, pojawiają się także nowe specjalności na kierunkach już z powodzeniem prowadzonych - mówi Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.

- Na przykład na studiach II stopnia z zakresu pracy socjalnej Instytut Socjologii KUL przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przygotował trzy nowe specjalności, odpowiadające na potrzeby rynku pracy: „Diagnoza społeczna i budowanie strategii”, „Ekonomia społeczna i zarządzanie usługami” oraz „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

Elektroniczna rejestracja na KUL w przypadku studiów I stopnia ruszyła 4 kwietnia i zakończy się 30 czerwca. Jeśli chodzi o II stopień rejestracja zakończy się 17 lipca. Do 31 sierpnia z kolei będzie można zarejestrować się na studia w języku angielskim.

Energetyka dobra dla środowiska

20 kierunków ma do zaoferowania Politechnika Lubelska, która rok temu otworzyła dwa nowe kierunki: marketing i komunikację rynkową na Wydziale Zarządzania oraz inżynierię systemów bezpieczeństwa wewnętrznego na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Rejestracja elektroniczna na PL ruszyła 22 maja i potrwa do 5 lipca. Wyjątkiem jest architektura, na którą rejestrować można się do 23 czerwca. W sumie na wszystkich kierunkach politechnika przygotowała niecałe 5 tys. miejsc na rok akademicki 2017/2018.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym od tego roku można studiować na trzech nowych kierunkach. Nowością jest chociażby ekoenergetyka. - To kierunek dający wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych: energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie. Program studiów obejmuje również aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii - wyjaśnia Iwona Pachcińska, rzecznik prasowy UP.

- Uniwersytet od tego roku wprowadza studia anglojęzyczne dla cudzoziemców bądź dla studentów polskich chcących studiować w j. angielskim - dodaje rzecznik. Studia anglojęzyczne będą na dwóch kierunkach: medycynie weterynaryjnej oraz equine management and care. Podczas zeszłorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem na UP cieszyły się: weterynaria, geodezja i kartografia oraz dietetyka.

Na Uniwersytecie Medycznym rekrutacja potrwa do 26 czerwca. Na chwilę obecną najwięcej osób rejestruje się na kierunek lekarski (ok. 1200 osób), stomatologię (ok. 650), farmację (350) i pielęgniarstwo (260). - To dopiero początki - zaznacza Tomasz Legieć z biura rekrutacji UM.

W poprzednim roku kandydatów na kierunku lekarskim było ok. 4 tys. a na stomatologii ok. 2 tys.

Dwa kierunki w cenie jednego

Nowe kierunki od tego roku są również w ofercie Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Jest to chociażby psychologia (I stopień) ze specjalnościami: psychologia biznesu, psychologia w reklamie i marketingu oraz psychologia w promocji zdrowia. Nowym kierunkiem są również finanse i rachunkowość (I stopień) ze specjalnością data science w finansach. W przypadku obu kierunków można liczyć na 30-procentowe dofinansowanie z funduszy europejskich. Ponadto WSEI wprowadza w tym roku studia stacjonarne w języku angielskim na kierunkach: pielęgniarstwo (I stopień), informatyka (I stopień), zarządzanie (I stopień) oraz ekonomia (II stopień). Studia po angielsku są w całości opłacane przez MNiSW. Nowością na prywatnej uczelni jest również pedagogika specjalna (I stopień). Koniec rekrutacji na WSEI: 31 sierpnia.

W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie od tego roku można studiować również pracę socjalną oraz lingwistykę stosowaną. Rekrutacja w WSPiA zakończy się 30 września.

Do końca września można też zapisywać się na studia na Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Na WSNS od zeszłego roku można studiować psychologię ze specjalizacjami psychologia biznesu lub psychologia rozwoju osobistego. - W tym roku zostanie wdrożony system studiowania dwóch kierunków na studiach niestacjonarnych - mówi Monika Łaszczewska, kierownik dziekanatu WSNS. - Opłata będzie za jeden kierunek, ale będzie można studiować dwa.

Ważne, żeby przedmioty w jakiś sposób się łączyły: np. psychologię można połączyć z socjologią. Rekrutacja na WSNS potrwa do 30 września. Prawdopodobnie w grudniu ruszy rekrutacja uzupełniająca.

Na Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola rekrutacja potrwa do 15 września. W tym roku WSSP uruchamia jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Ponadto w ramach programu POLCamp dla kierunków turystyka i rekreacja oraz filologia angielska utworzony zostanie dodatkowy segment lingwistyki stosowanej (język hiszpański lub mandaryński). Najbardziej oblegane kierunki na WSSP to turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia.