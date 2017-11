Darmowe drzewa w centrum Lublina. Na 700-lecie miasta [zdjęcia, wideo]

700 sadzonek drzew rozdali w czwartek przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego. Do mieszkańców trafiły sosny, modrzewie, dęby, buki i jarząby.

Liczba rozdanych drzewek nie była przypadkowa.

– To bardzo dobry pomysł, by uczcić jubileusz 700-lecia stolicy naszego regionu – podkreśla marszałek Sławomir Sosnowski, do którego z pomysłem zorganizowania takiej akcji zwróciła się radna sejmiku Bożena Lisowska. Sadzonki przekazała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.

– Są to typowe gatunki leśne, które nadają się również do posadzenia na działkach – mówi Aneta Sławińska z lubelskiej RDLP. – Podobne akcje organizujemy cyklicznie. Docierają do nas sygnały od ludzi, którzy sadzą i pielęgnują otrzymane od nas drzewa.