Darmowe przejazdy autobusami dla wolontariuszy WOŚP?

Zwolnienie wszystkich działających w Lublinie wolontariuszy z opłat za przejazdy komunikacją miejską i to przez cały rok proponuje Fundacja Wolności.

To reakcja na pomysł radnych Platformy Obywatelskiej, którzy chcą przyznania darmowych przejazdów osobom zbierającym pieniądze do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ulga proponowana przez radnych PO miałaby obowiązywać 14 stycznia podczas 26. finału WOŚP. Oficjalną prośbę w tej sprawie radni skierowali do prezydenta.

– Wstępna odpowiedź brzmi: tak – pochwalił się na Facebooku przewodniczący klubu PO, Michał Krawczyk. W Lublinie działać ma 450 wolontariuszy orkiestry.

Na tę prośbę zareagowała Fundacja Wolności, która napisała do radnych PO list z pomysłem, by wszyscy działający w Lublinie wolontariusze mogli jeździć za darmo podczas wykonywania pracy społecznej. Prezes fundacji tłumaczy, że nie chce, by wolontariusze byli różnicowani „ze względu na rodzaj wykonywanej pracy czy organizację, z którą współpracują”.