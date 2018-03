Dlaczego informatyka? "Nie interesują mnie studia, które przedłużą mi młodość"

Kamery termowizyjne, programowanie robotów z klocków lego, triki w programach do animacji, pokazy dronów oraz druk i 3D – to tylko niektóre atrakcje piątej już edycji konferencji „Check IT”. Podczas imprezy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość przekonać się, czy studia informatyczne są właśnie dla nich.

„Check IT” to jedna z największych na Lubelszczyźnie konferencji z zakresu nowych technologii realizowana w ramach Lubelskiej Wyżyny IT. Jej głównym celem jest przekonanie uczniów, że informatyka może być nie tylko świetną zabawą, ale też sposobem na zawodową przyszłość.

– Interesuję się komputerami dlatego zastanawiam się nad studiami informatycznymi. Wiem, że dobrzy informatycy mogą liczyć na szybkie zatrudnienie i dobre zarobki, a to dla mnie bardzo ważne – przyznaje tegoroczny maturzysta Mateusz Chmiel. – Z drugiej strony nie wiem, jak taka praca wygląda. Chyba nie chciałbym przesiedzieć zamknięty w boksie z komputerem i grzebać w nim osiem godzin dziennie. To byłoby jednak upiornie nudne. Na konferencji chcę się dowiedzieć od praktyków, jak wygląda ich praca zanim podejmę decyzję o wyborze uczelni.

– Ciekawi mnie tworzenie gier i aplikacji. Pewne próby przy pomocy najprostszych programów mam już za sobą i jak mówią moi znajomi całkiem nieźle mi to wychodzi – mówi nie bez dumy Jakub Piasta. – Na pewno chciałbym się tym zajmować w przyszłości, ale obawiam się, że są to tylko pobożne życzenia. Udział w „Check IT” to dla mnie okazja do przekonania się, czy takie plany udałoby się zrealizować i czy chłopak spod Lublina może zrobić na tym polu ogromną karierę – dodaje ze śmiechem.

Podobnych motywacji było znacznie więcej. Uczniowie z zainteresowaniem zapoznawali się z ofertą uczelni wyższych i podpytywali studentów, jak wyglądają zajęcia i czy jeszcze w trakcie nauki znajdują pracę. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też wykłady i warsztaty.

– Najbardziej interesuje mnie wykład o kryptowalutach. Dużo mówi się ostatnio o bitcoinach. Jak na mój gust to już za późno na zainteresowanie się nimi, ale nie wiem też czy mam racje, bo może warto dopiero zacząć je kopać – przyznaje Wojtek Chybowski. – Jakby nie było są też inne kryptowaluty. Warto się nimi zainteresować. Jestem bardzo ciekawy co powiedzą na ten temat prelegenci. Uważam, że branża IT może być dla moich rówieśników bardzo dobrym wyborem, bo nasi rodzice już za nią nie nadążają i ciągle będą potrzebni nowi pracownicy i ludzie, którzy bazując na nowościach nie będą się bali posunąć jeszcze o krok na przód.

– Chcę się dowiedzieć wprost, czy mam szansę na sukces w tym zawodzie – nie ukrywa Jakub Moręga. – Nie interesują mnie studia, które przedłużą mi tzw. młodość, a potem zarejestruję się w urzędzie dla bezrobotnych albo wyjadę do pracy w Niemczech. Wielu moich znajomych z osiedla tak właśnie musiało zrobić. To nie dla mnie. Albo wyjadę zagranicę od razu po maturze żeby do czegoś tam dojść, albo zostanę na studia mając graniczącą z pewnością szansę na sukces i normalne zarobki. Nie dla mnie medycyna ani prawo dlatego poważnie myślę o informatyce.