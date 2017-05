Do akcji wkroczyła prokuratura. – Prowadzimy śledztwo w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w postaci zawalenia się budowli – informuje Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – To czyn zagrożony karą do 12 lat więzienia. Śledczy będą ustalać, dlaczego zawaliły się stropy kamienicy. Tymczasem o złym ich stanie już dwa miesiące temu alarmowany był miejski zarządca budynku.

Do ocalałych części wciąż nie są wpuszczani lokatorzy, którzy czekają na werdykt nadzoru budowlanego. – W piątek po południu na miejscu będzie rzeczoznawca, który obejrzy te budynki i oceni, czy nadają się do dalszego użytkowania – mówi Dariusz Balwierz, szef Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. – Decyzja będzie w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Przypomnijmy: do katastrofy doszło w środę przed godz. 14 w zarządzanej przez miasto kamienicy przy Lubartowskiej 45. W części budynku runęły wszystkie stropy. Całą kamienicę ewakuowano. Spod gruzów wydobyto mężczyznę, który spadł z trzeciego piętra. Ranny trafił do szpitala, jest w dobrym stanie. Strażackie grupy poszukiwawcze sprowadzone z Warszawy i Łodzi przeszukały rumowisko, ale na szczęście nikogo już nie znalazły. Wieczorem przystąpiono do rozbiórki środkowej części budynku.

Już dwa miesiące przed katastrofą pojawiły się sygnały o złym stanie stropów w kamienicy przy Lubartowskiej 45. Miasto administrujące budynkiem twierdzi, że badanie stropów powinien zlecić współwłaściciel kamienicy. Współwłaściciel odpowiada, że to rola miasta.

O możliwym niebezpieczeństwie alarmował mężczyzna remontujący lokal użytkowy na parterze.

– Po zdjęciu sufitu podwieszanego okazało się, że strop jest wygięty – mówi Michał Krzymowski, współwłaściciel budynku mający proc. 27 proc. udziałów w kamienicy. Miasto ma tu 37 proc. udziałów i jest zarządcą nieruchomości. – Powiadomiłem miasto o konieczności przekwaterowania lokatorów z mieszkań znajdujących się nad moim lokalem – dodaje.

– 24 marca wpłynęło do wiadomości ZNK pismo od właściciela lokalu usługowego znajdującego się na parterze – potwierdza Łukasz Bilik, rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Pismo przekazaliśmy do Wydziału Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta z prośbą o przekwaterowanie lokatorów. W odpowiedzi WSM poinformował, że przekwaterowanie takie może odbyć się na podstawie stwierdzenia zagrożenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ.

– Nie mieliśmy informacji dotyczących faktycznego stopnia usterki, czy zagrożenia – tłumaczy Tomasz Kępa, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Mieszkaniowych. – W związku z tym, że lokal był w dyspozycji prywatnego właściciela, to na nim ciążył obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji, powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o występującym zagrożeniu i ewentualnego przedłożenia gminie decyzji PINB.

– Na miejscu odbyła się wizyta inspektora z działu budowlanego, architekta i konstruktora, którzy sporządzili notatkę i powiadomili właściciela, że należy wykonać ekspertyzę – mówi Henryk Łacek, dyrektor ZNK. – To właściciel lokalu ma obowiązek wykonać ekspertyzę.

– Przecież to jest rolą zarządcy, a nie moją – odpowiada na to Krzymowski. I podkreśla, że w kamienicy nie są wydzielone odrębne własności lokali, co potwierdza również samo miasto. – Lokale nie są przypisane do współwłaścicieli – mówi Łacek.

Winnych tragedii szuka prokuratura. – Prowadzimy oględziny, przesłuchujemy pokrzywdzonych, będzie powołany biegły – mówi Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Ustalamy, czy było to spowodowane błędem ludzkim, a jeżeli tak, to czyim. Musimy sprawdzić działania urzędu i to, czy ktoś się nie przyczynił do katastrofy na przykład prowadząc remont.

Ratusz podkreśla, że w swoich rejestrach nie doszukał się informacji o remoncie prowadzonym w nieistniejącym już lokalu na parterze kamienicy.