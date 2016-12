Dłuższa trakcja w Lublinie. Trolejbusy dojadą do nowych osiedli

Sieć będzie się ciągnąć od skrzyżowania z Granitową do al. Kraśnickiej, zaś na samej al. Kraśnickiej nowy odcinek trakcji połączy się z tym doprowadzonym do pętli na Węglinie. Pozwoli to uruchomić komunikację trolejbusową dla nowych bloków powstających wzdłuż ul. Jana Pawła II w rejonie Gęsiej. Osiedla te nie mają teraz zbyt wielu połączeń z centrum. To ma się zmienić dzięki rozbudowie trakcji.

– Na pewno chcemy skierować tu co najmniej dwie linie trolejbusowe – informuje Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Wstępne przymiarki mówią o liniach 151 i 161, które teraz kończą kursy na Węglinie, a miałyby jechać dalej al. Kraśnicką, skręcać w lewo w ul. Jana Pawła II i docierać do pętli „os. Poręba”. – Te dwie linie są najbardziej prawdopodobne, ale jest to jeszcze w fazie analiz.

Dodajmy, że skierowanie tędy linii 161 zrekompensowałoby pasażerom brak autobusowej linii 28, która na początku roku została przekształcona właśnie w „161” i skrócona do pętli „Węglin”.

Jak prędko można się spodziewać trolejbusów przy nowych osiedlach? W ogłoszonym wczoraj przetargu na budowę sieci Zarząd Dróg i Mostów zastrzegł, że trakcja z podstacją zasilającą ma być wykonana najpóźniej do końca sierpnia przyszłego roku. Nie oznacza to, że już od 1 września będzie można wysłać tu trolejbusy, bo trzeba choćby sprawdzić wykonanie sieci i załatwić formalności związane z podłączeniem zasilania.

– Należy się spodziewać, że komunikację uruchomimy jednak bliżej roku 2018 – mówi Malec. Zapowiada, że w pierwszym kwartale przyszłego roku ogłosi przetarg na 15 nowych trolejbusów. Mają to być pojazdy przegubowe, wyposażone w baterie, które umożliwią przejechanie pewnych odcinków bez zasilania z sieci trakcyjnej. ZTM zastrzega, że to dopiero pierwszy z serii takich zakupów.

Przyda się pętla

Miasto rozważa wstępnie budowę nowej pętli przy ul. Jana Pawła II obok ul. Wróblej. Pozwoliłaby ona nieco uporządkować komunikację w tym rejonie. Roli tej nie może pełnić pętla na Węglinie, bo nie da się wysłać stąd żadnej linii tak, by skręcała w lewo i jechała w stronę centrum przez ul. Jana Pawła II. Powód jest prosty: po przebudowie al. Kraśnickiej niemożliwy jest skręt z pętli na Węglinie w lewo.