Ratusz zapewni dojazd komunikacją miejską do centrum handlowego IKEA. We wszystkie dni tygodnia będą tu kursować dwie linie autobusowe

Obsługę CH IKEA będą pełnić linie 23 i 42 – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. Do nowych sklepów będą skierowane wszystkie kursy wspomnianych linii.

Miasto nie będzie wymagać od szwedzkiej sieci, by pokrywała choćby część kosztów komunikacji uruchamianej specjalnie do jej sklepu. Wszystko dlatego, że ten sklep to zarazem miejsce pracy wielu osób.

W samym tylko sklepie sieci IKEA zatrudnionych będzie prawie 240 osób. Kolejnych 200 osób ma zacząć pracę w towarzyszącym sklepowi centrum handlowym, gdzie znajdzie się m.in. market sieci Intermarché. Ta część będzie otwarta później, bo pod koniec roku, ale ZTM nie będzie aż tyle czekał z uruchomieniem komunikacji.

– Termin wydłużenia trasy będzie się pokrywał się z datą otwarcia CH IKEA – informuje Fisz. Dokładnej daty otwarcia sklepu jeszcze nie ma, ale wstępnie mowa jest o przełomie sierpnia i września.

Jak zmienią się trasy?

* Linia 23 kursuje teraz z Felina przez Doświadczalną, Drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, Prusa, Północną, al. Kompozytorów Polskich, Elsnera i Choiny do pętli przy Paderewskiego.

* Linia 42 jedzie z os. Poręba przez Jana Pawła II, Filaretów, Zana, al. Kraśnicką, al. Sikorskiego, Północną, Kosmowskiej, Koncertową, al. Kompozytorów Polskich, Elsnera i Choiny do pętli przy Paderewskiego.

Obie linie zamiast kończyć kursy przy ul. Paderewskiego, pojadą dalej przez ul. Wojtasa, Do Dysa i al. Spółdzielczości Pracy. Tu skręcą w Nasutowską, a dalej do znajdującej się przy ul. Kupieckiej nowej pętli zbudowanej na zlecenie szwedzkiej sieci. Przystanek końcowy będzie się nazywał Kupiecka IKEA.