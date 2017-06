Do Lublina przyjadą z całego świata. Wszyscy mają lubelskie korzenie

Do Lublina przyjadą mieszkańcy USA, Australii, Meksyku, Izraela, Kanady, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Norwegii, Szwecji i Polski. Swoją obecność na Zjeździe Lublinerów – pierwszym od 70 lat spotkaniu żydowskich mieszkańców Lublina i ich potomków – potwierdziło ponad 200 osób z całego świata.

Skala zainteresowania tegorocznym wydarzeniem zaskoczyła samych jego organizatorów.

– Gdy to planowaliśmy, to mówiliśmy, że ucieszymy się, jak przyjedzie setka osób – przyznaje Grzegorz Jędrek z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. – Nie sądziliśmy, że będzie aż tak wielu. To przeszło nasze oczekiwania.

Przygotowania do zjazdu, który jest jednym z wydarzeń w kalendarzu obchodów 700-lecia Lublina, zaczęły się ponad rok temu. Tyle trwały poszukiwania po całym świecie żydowskiej społeczności o lubelskich korzeniach. – Bardzo intensywne – podkreślają pracownicy Teatru NN.

– Zaprosiliśmy ludzi, którzy w jakikolwiek sposób związani są z naszym ośrodkiem, wysyłaliśmy informacje o zjeździe do żydowskich gazet w USA, przeszukiwaliśmy grupy genealogiczne na Facebooku – mówi Jędrek.

Jedną z takich grup założyła Brama Grodzka. Powstało miejsce, gdzie ci, którzy wybierają się do Lublina mogą się poznać, a inni szukać swoich korzeni. Gdzie rodzą się pomysły – jak wspólny szabas czy wyjazdy do Łęcznej, Włodawy czy Sobiboru. Facebookowa grupa Lubliner Reunion 2017 dziś liczy prawie 300 członków. Wielu z nich na początku lipca pojawi się w Lublinie.

– Odzew jest naprawdę duży – podkreśla Grzegorz Jędrek. – Wiele osób pisało też, że chętnie by przyjechało, ale w tym roku byli już w Polsce i na kolejny zjazd już sobie nie mogą pozwolić.

Zjazd potrwa pięć dni – od 3 do 7 lipca. W programie spotkania, dyskusje, warsztaty, prelekcje. Na wydarzenia artystyczne (dostępne dla wszystkich mieszkańców Lublina) obowiązują bezpłatne wejściówki, a na koncert jednego z najlepszych kantorów na świecie Yaakova „Yanki” Lemmera w CSK - bilety (30, 50 i 80 zł).

Pierwszy zjazd lubliniaków, miał miejsce w 1947 r. Wzięło w nim udział ponad 800 osób z Polski i ponad 650 osób z zagranicy.