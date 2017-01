Droga wylotowa z Lublina ma być dwupasmowa. Mieszkaniec chce ekranów akustycznych

Zaskarżona została decyzja pozwalająca miastu poszerzyć ul. Choiny, zbudować przy niej parking i toalety oraz wydłużyć na Czechów trakcję trolejbusową. Jeden z mieszkańców chce, by przy drodze stanęły ekrany akustyczne. Ratusz odpowiada, że ekrany są tu zbędne.

Odcinek ul. Choiny, który chce przebudować miasto, zaczyna się na skrzyżowaniu z ul. Wojtasa i Zelwerowicza, a kończy na granicy Lublina. Teraz jest to wąska, jednojezdniowa droga, a w jej miejscu miałaby powstać dwupasmówka. Gotowy jest już projekt budowlany tej inwestycji, wydana też została decyzja środowiskowa mówiąca, że droga nie zaszkodzi otoczeniu. I właśnie tę decyzję zaskarżył jeden z mieszkańców. Twierdzi on, że przy rozbudowanej drodze będzie na tyle głośno, że trzeba tu ustawić ekrany akustyczne mające ochronić przed hałasem domy stojące przy ulicy.

Teraz całej sprawie będzie się przyglądać Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które może utrzymać w mocy decyzję miejskich urzędników, albo nakazać im, by jeszcze raz ocenili wpływ inwestycji na otoczenie. Ratusz nie zmienia zdania i tłumaczy, że ściana ekranów jest tu niepotrzebna.

– Analiza akustyczna nie wykazała konieczności ich stosowania – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Ratusz podtrzymuje swoje wcześniejsze zapowiedzi, że przetarg na roboty budowlane ogłosi w lipcu tego roku. Zlecenie ma obejmować poszerzenie ul. Choiny do dwóch jezdni, przebudowę skrzyżowań z bocznymi ulicami, chodniki i ścieżki rowerowe z obu stron ulicy i drogę serwisową do stacji paliw.

Na końcu ulicy powstać ma pętla dla komunikacji miejskiej z parkingami na 54 samochody i bezpiecznymi stojakami dla 100 rowerów. Miasto liczy na to, że mieszkańcy dojadą tu na własną rękę, a dalej pojadą autobusem. Tym przesiadkom sprzyjać mają planowane tu udogodnienia: miejsce do odpoczynku, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, a nawet toalety dla pasażerów umieszczone w budynku, w którym byłyby też sanitariaty dla kierowców komunikacji miejskiej.

Do nowej pętli docierać mają trolejbusy. Sieć trakcyjna dla tych pojazdów, jak zapowiada miasto, zbudowana będzie w ramach tego samego zlecenia i pobiegnie od pętli przy szpitalu, przez ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i Choiny. Będzie się to wiązać z przebudową skrzyżowania al. Smorawińskiego z ul. Chodźki, gdzie planowana jest wymiana nawierzchni, przebudowa sygnalizacji świetlnej i budowa wydzielonych pasów do skrętu w prawo w ul. Chodźki.

Odmienione ma być też skrzyżowanie ul. Szeligowskiego i Czapskiego (zjazd od hipermarketu), gdzie pojawi się nowy asfalt, sygnalizacja zostanie przebudowana, uporządkowany będzie też ruch rowerowy. Kolejną nowością mają być światła na przejściu dla pieszych przez ul. Choiny niedaleko ul. Śliwińskiego.

Ta sama inwestycja obejmować ma również przebudowę i wyposażenie w sygnalizację położonego dalej skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich z ul. Elsnera. Powstać ma tu drugi pas do skrętu z Elsnera w lewo, w stronę Orfeusza, natomiast pas dla jadących od strony Koncertowej i skręcających w Elsnera byłby wydłużony.