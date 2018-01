Drogowe podsumowanie roku: 150 km dróg ekspresowych w budowie. Co w planach?

(fot. Wojciech Nieśpiałowski / archiwum)

150 km dróg ekspresowych jest w budowie, kolejne 42 km czeka na podpisanie umów – to najkrótszy bilans 2017 roku na drogach krajowych w naszym województwie.

S17 mknie do przodu W 2017 drogowcy kontynuowali budowę połączenia S17 od węzła Kurów Zachód do mostu na Wiśle w Puławach (11,8 km). – Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi obecnie ponad 90 proc. Oddamy go do ruchu w połowie 2018 r. – mówi Stanisław Schodziński, dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Połączenie S17 od węzła Kurów Zachód do mostu na Wiśle [połowa grudnia]

W minionym roku rozpoczęły się także prace na pięciu innych odcinkach S17: od końca obwodnicy Kołbieli do węzła Kurów Zachód o łącznej długości ok. 71,6 km. – Najbardziej zaawansowane, na poziomie ok. 50 proc., są odcinki od Garwolina do granicy z naszym województwem. Wykonano już ponad 7 km nawierzchni betonowej przyszłej drogi ekspresowej. Na kolejnych dwóch odcinkach, w stronę węzła Kurów Zachód, zaawansowanie robót wynosi ok. 40 proc., a w okolicy Żyrzyna położono już ponad 3,6 km betonowej nawierzchni – dodaje dyr. Schodziński.

Budowa S17. Odcinek Skrudki - Kurów [grudzień]

Na budowę S17 pomiędzy Garwolinem i Kurowem wraz z połączeniem do mostu na Wiśle w Puławach podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu to ok. 2,2 mld zł, w tym wkład unijny wynosi prawie 1,2 mld zł.

„Jadąc” dalej w kierunku Warszawy, również spotkamy ekipy drogowe. – W drugiej połowie roku ruszyły prace na odcinku od końca obwodnicy Kołbieli do Garwolina i tu zaawansowanie wynosi ok. 20 proc. – dodaje Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA. W przyszłym roku prace budowlane prowadzone będą już na całym ponad 95-kilometrowym odcinku S17 pomiędzy węzłami Lubelska i Kurów Zachód. – Oczekujemy jeszcze na wydanie decyzji ZRID dla dwóch odcinków: Lubelska-Kołbiel oraz obwodnica Kołbieli – dodaje rzecznik. To powinno nastąpić najpóźniej do końca lutego. Wszystkie odcinki S17 będą gotowe w 2019 roku: do obwodnicy w Kołbieli w pierwszej połowie roku, od Kołbieli do węzła Lubelska – w drugiej połowie.

Budowa S17. Odcinek Garwolin - Gończyce [grudzień]

S19 rozpędza się Sporo dzieje się także na południowym odcinku S19, od Lublina do granicy z woj. podkarpackim. – Podpisaliśmy umowy na 33-kilometry S19 od Kraśnika do węzła Lasy Janowskie, podzielonego na trzy odcinki realizacyjne. Umowa jest także podpisana na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego o długości 9,6 km (oddanie do użytku w 2021 roku – przyp. red.). Wskazaliśmy również najkorzystniejsze oferty na realizację 42-kilometrowego fragmentu S19 od końca obwodnicy Lublina do Kraśnika – dodaje dyr. Schodziński. Umowy z wykonawcami zostaną podpisane po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. S19 od Lublina do granicy z woj. podkarpackim pojedziemy w połowie 2021 roku. Lubelska GDDKiA zleciła także przygotowanie dokumentacji kolejnych odcinków S19 stanowiących ciąg przyszłej via Carpatia. – Podpisaliśmy umowy na opracowanie koncepcji programowej dla ponad 81-kilometrowej trasy od granicy z woj. mazowieckim do Lubartowa. W pierwszym kwartale przyszłego roku planujemy podpisać umowę na koncepcję programową dla odcinka Lubartów-Lublin o długości 24 km – dodaje dyr. Schodziński. Wcześniej lubelscy drogowcy ogłoszą jeszcze przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej dla ponad 32-kilometrowego odcinka S19 przecinającego woj. mazowieckiego, do granicy z woj. podlaskim. Lubelski oddział GDDKiA przejął realizację i po uzyskaniu decyzji środowiskowej ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie projektuj i buduj. – W przyszłym roku ruszą też przetargi na wyłonienie wykonawców koncepcji programowych dla S12 i S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku o długości blisko 80 km i 113-kilometrowego w Hrebennem – dodaje Krzysztof Nalewajko.

Budowa S17 w stronę Warszawy. Powstaje droga z betonu [październik 2017]

Także i te mniejsze W mijającym roku położono nową nawierzchnię na 18 odcinkach dróg krajowych o łącznej długości ponad 28 km i wartości robót blisko 24 mln zł. W trakcie przebudowy jest most na rzece Branew w Krzemieniu. Wartość tych prac to 4,2 mln zł, a planowane ich zakończenie to połowa 2018 r. – Podpisaliśmy już umowę na przebudowę ok. 10-kilometrowego odcinka DK48 od Krępy do Kocka. Na początku roku ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę ponad 7 km DK74 od Frampola do Gorajca – dodaje rzecznik Nalewajko. Przygotowywana jest też dokumentacja techniczna na rozbudowę kolejnych odcinków dróg, czyi DK74 Jarosławiec – Miączyn (dł. 4,2 km), Gorajec - Szczebrzeszyn (dł. 17 km wraz z korektą przebiegu drogi przez Gorajec), dojazd do mostu w Annopolu (500 m), DK63 od granicy z woj. mazowieckim do Łukowa (dł. 11,4 km) oraz DK17 od Zamościa do Łabuń (dł. 5,5 km). W mijającym roku Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejne odcinki dróg wymagające wzmocnienia nawierzchni do 115 kN/oś. o łącznej długości ponad 82 km i wartości ok. 603 mln zł. – To pozwoli na ogłoszenie w 2018 r. przetargów na dokumentację dla czterech odcinków DK74 – dodaje Nalewajko. Chodzi o korektę przebiegu 4-kilometrowego odcinka biegnącego przez Szczebrzeszyn i 8,9 km przez Janów Lubelski. Wyremontowany zostanie także 11,8-kilometrowy odcinek Janów Lubelski-Frampol i 7,3 km Zamość-Miączyn. Przebudowany będzie także fragment DK48 na odcinku Dęblin-Moszczanka o długości 7,9 km. W 2019, wyremontowane będą też kolejne trzy odcinki DK74: Horyszów-Hrubieszów (dł. 18,8 km), Klemensów-Zamość (dł. 14,8 km) i Hrubieszów-Zosin (9 km). Realizacja w 2018 roku. Przetargi do ogłoszenia: • DK63 Biała - ciąg pieszo-rowerowy dł. ok. 3,5 km • DK19 Turów – Radzyń Podlaski - ciąg pieszo–rowerowy dł. ok. 6,4 km. Realizacja w 2019 roku wspólnie z samorządami Kąkolewnicy i Radzynia Podlaskiego. • DK82 Łuszczów – Zofiówka – przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową do Kijan, wyznaczenie trzech przejść dla pieszych, chodnik dł. ok. 880 m.