Droższe bilety na baseny i lodowisko w Lublinie. Zobacz nowe cenniki

Od 1 stycznia zdrożeją bilety wstępu do Aqua Lublin, basenów przy Łabędziej oraz starej pływalni przy Al. Zygmuntowskich. Więcej zapłacimy też za wstęp na lodowisko Icemania i do siłowni w kompleksie Aqua Lublin. Ceny rosną o kilka do kilkunastu procent