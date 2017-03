Drzwi otwarte na Uniwersytecie Medycznym

- Przyszliśmy tu z kolegą z ciekawości, sprawdzić co uniwersytet ma do zaoferowania i porozmawiać ze studentami. Myślę o wyborze studiów medycznych, choć jeszcze się zastanawiam. Chciałem zobaczyć, czy to jest dla mnie – mówi Szymon, uczeń V LO w Lublinie.

Dzisiaj swój dzień otwarty zorganizuje Politechnika Lubelska. Impreza odbędzie się w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii przy ul. Nadbystrzyckiej 36 C.

- Dla odwiedzających przygotowaliśmy siedem stref. W każdej z nich pokażemy najciekawsze fragmenty z życia naszej uczelni – mówi Anna Michalska, kierownik Biura Promocji i Projektów. W Strefie Dziewczyn odbędzie się ogólnopolska akcja „Dziewczyny na Politechniki”, której celem jest zachęcanie ich do podejmowania studiów technicznych i ścisłych. W programie są m.in. dyskusja o sytuacji kobiet na uczelniach technicznych i rynku pracy, spotkania z utalentowanymi studentkami, warsztaty z wizażu czy zajęcia „Bezpieczna Kobieta”.

W pozostałych strefach będzie można obejrzeć m.in. pojazdy przyszłości, wziąć udział w warsztatach poświęconych kreatywności, przedsiębiorczości i innowacjom. Nie zabraknie stoiska, na którym będzie prezentowana oferta edukacyjna poszczególnych wydziałów. Kulisy swojej pracy zdradzą też członkowie ekipy POLLUB.TV.