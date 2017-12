Duża zmiana w komunikacji miejskiej w Lublinie. Od poniedziałku niektórzy będą jeździć za darmo

Uprawnieni do bezpłatnych podróży będą mogli poruszać się wszystkimi liniami: dziennymi, nocnymi, miejskimi i podmiejskimi (fot. Maciej Kaczanowski)

Od poniedziałku mieszkający w Lublinie uczniowie podstawówek będą mogli za darmo korzystać z komunikacji miejskiej, podobnie jak dzieci dojeżdżające spoza miasta do lubelskich podstawówek. Za niewykorzystane bilety okresowe będą zwracane pieniądze

Pieniądze za bilet, który wraz z Nowym Rokiem stanie się niepotrzebny, będzie można odzyskać od środy, 3 stycznia. W tym celu trzeba będzie się wybrać do jednego z dwóch punktów prowadzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Jeden działa przy Zielonej 5, a drugi przy Nałęczowskiej 14 w nowym biurowcu obok skrzyżowania al. Kraśnickiej z Nałęczowską.

– Trzeba będzie przynieść bilet i legitymację szkolną – wyjaśnia Anna Zalewska z Zarządu Transportu Miejskiego. Nie trzeba będzie mieć ze sobą dowodu zakupu. Trzeba także wypełnić specjalny formularz dostępny we wspomnianych punktach i na stronie internetowej ztm.lublin.eu. Wszystkich tych czynności musi dokonać osoba pełnoletnia.

Pieniądze będą zwracane proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ważności biletu – dodaje Zalewska. Należna kwota ma być zwracana w gotówce bez względu na to, czy bilet był kupiony za gotówkę, przez internet, czy też opłacony kartą.

Z darmowej komunikacji od 1 stycznia będą mogli korzystać wszyscy uczniowie szkół podstawowych (i wygaszanych klas gimnazjalnych) działających na terenie Lublina, bez względu na to czy są to szkoły publiczne, czy prywatne. Nie jest również ważne miejsce zamieszkania danego ucznia, nie musi on być mieszkańcem Lublina.

Drugą grupą, która dostanie prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską są mieszkający w Lublinie uczniowie szkół podstawowych (i klas gimnazjalnych) znajdujących się w innych miejscowościach.

W obydwu przypadkach konieczne będzie okazanie kontrolerowi ważnej legitymacji szkolnej. Uprawnieni do bezpłatnych podróży będą mogli poruszać się wszystkimi liniami: dziennymi, nocnymi, miejskimi i podmiejskimi. Także w drugiej strefie biletowej obejmującej Świdnik.

Dzieci zamieszkałe w Świdniku nie będą jednak miały prawa do korzystania z lubelskich autobusów, by ułatwić sobie drogę do szkoły znajdującej się w ich mieście. W tym przypadku nie są spełnione warunki określone w uchwale lubelskiej Rady Miasta: ani nie mieszkają w Lublinie, ani się w nim nie uczą.

Przypominamy, że 2 stycznia kasy biletowe ZTM przy Nałęczowskiej i Zielonej będą nieczynne.