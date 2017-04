Duże utrudnienia na drodze z Lublina do Biłgoraja. 7 wahadeł

Do końca roku kierowcy postoją w siedmiu wahadłach na drodze wojewódzkiej z Lublina do Biłgoraja na odcinku Piotrków-Wysokie. A pod koniec wakacji pojadą nowym fragmentem drogi 747, od obwodnicy Lublina do Radawca, omijając kłopotliwy przejazd kolejowy

Ten rok nie zapowiada się dobrze dla użytkowników drogi wojewódzkiej 835. Będą olbrzymie korki, bo drogowcy kontynuują gruntowny remont 15-kilometrowego odcinka Piotrków-Wysokie.

– Remont potrwa do końca roku – mówi Andrzej Gwozda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. W miejsce starej drogi ma powstać trasa spełniająca wymogi drogi głównej przyśpieszonej, czyli pozwalają rozwijać prędkości do 100 km/h. Remont obejmie odcinek od skrzyżowania z drogą 836 w Piotrkowie, wraz ze skrzyżowaniem, do ronda w Wysokim. – Projekt przewiduje miejscami trzy pasy ruchu, 2+1, tak by łatwiej i bezpieczniej wyprzedzać. Powstaną także drogi serwisowe, nowe przystanki i chodniki – dodaje dyrektor.

Niestety remont powoduje duże utrudnienia. – W tej chwili na budowie jest 7 wahadeł. Kierowcy korzystający z tej drogi muszą uzbroić się w cierpliwość i zaplanować więcej czasu na pokonanie tego odcinka – zaznacza dyr. Gwozda. Przypomnijmy, że podczas remontu odcinka Wysokie-Frampol kierowcy również stali w gigantycznych korkach. Koszt tej inwestycji to 55 milionów złotych, łącznie z wykupem nieruchomości. Aby ominąć korki, można skorzystać z dróg 834 i 842, czyli Niedrzwica-Bychawa-Wysokie.

Ale to nie koniec planowanych remontów na tej drodze. – Czekamy na decyzję ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – red.) dla 16-kilometrowego odcinka Piotrków-Lublin. Po tej decyzji złożymy ten projekt na konkurs w ramach Programu Polska Wschodnia. Jeśli pozyskamy środki, wówczas jeszcze w tym roku rozpiszemy przetarg, a roboty wykonamy w latach 2018-2019 – dodaje dyr. Gwozda. Po tej inwestycji do odnowienia zostanie odcinek od Biłgoraja do granicy województwa. Trwają już nad nim prace projektowe.

Drogowcy mają też dobrą informację dotyczącą 4,5-kilometrowego łącznika od S19 (zachodnia obwodnica Lublina) do drogi 747 w Radawcu. – W minionym tygodniu wykonawca położył pierwszą, próbną warstwę asfaltu. Prace na tym odcinku, biegnącym po nowym śladzie, potrwają do lipca – dodaje dyr. Gwozda. Kierowcy powinni skorzystać z nowej drogi na początku września. Koszty jego budowy to 28 mln zł. Nowa droga pozwoli ominąć kłopotliwy przejazd kolejowy w Radawcu. Będzie to także alternatywa dojazdu do Warszawy, gdy prace na krajowej „17” ruszą pełną parą.

Najdłuższa

Droga nr 835 to najdłuższa droga wojewódzka w Polsce. Ma 220 km długości i łączy Lublin z leżącą 16 km na północ od Sanoka Grabownicą Starzeńską w województwie podkarpackim.