Duże zmiany na dworcu kolejowym w Lublinie. Jak dotrzeć na peron tymczasowy?

Wszystkie te zmiany to skutek uboczny przebudowy linii kolejowej z Lublina do Otwocka. Prace obejmują również stację Lublin. Także tu wszystkie perony będą rozebrane i zbudowane od podstaw. Całkowicie rozebrano już peron nr 3. Jego rolę przejmie od 1 marca tymczasowy peron nr 4 urządzony na wiadukcie nad ul. Kunickiego. Odjadą stąd pociągi regionalne do Chełma, Stalowej Woli i Zamościa.

Jednak to nie zmiana peronu będzie największym utrudnieniem, tylko dotarcie do tego miejsca. Na tymczasowy peron nr 4 będzie można się dostać wyłącznie od strony ul. Kunickiego, bo z powodu przebudowy zamknięte będzie przejście podziemne, które teraz łączy perony. – Nie ma modernizacji i remontów bez utrudnień – przyznaje wojewoda Przemysław Czarnek.

Podróżni będą musieli wyjść z budynku dworca, a następnie przejść naokoło ul. Pocztową i Kunickiego do nowego placu i wejść na wiadukt. Droga do peronu 4 (i z powrotem do dworca) została już oznakowana. – Może to nie jest droga najbardziej oczekiwana – mówi Wiesław Ogłoblin, dyrektor projektu w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe. – Zdajemy sobie sprawę i przepraszamy za utrudnienia.

Samo przejście z peronu 1 na peron 4 może zajmować około siedmiu minut. Będą musieli się z tym liczyć podróżni, którzy będą się przesiadać z pociągów dalekobieżnych do regionalnych. – Czas dojścia tutaj jest uwzględniony w rozkładzie, który będzie obowiązywać od 1 marca – zapewnia Ogłoblin.