Duże zmiany w szpitalu przy ul. Jaczewskiego. Unia ma wymagania, pacjenci skorzystają

Krótsze kolejki do zabiegów, mniej powikłań i zgonów. To tylko niektóre efekty jakie ma przynieść utworzenie Wschodniego Centrum Leczenia Chorób Układu Krążenia w SPSK4. Prace zaczną się jeszcze w tym roku.

W ramach projektu zaplanowano między innymi przebudowę i doposażenie oddziału kardiochirurgii oraz wymianę zużytego sprzętu medycznego. Rozbudowany zostanie także oddział pooperacyjny kliniki kardiochirurgii.

– Powiększona zostanie znacznie baza łóżkowa. Klinika kardiochirurgii z nowoczesnym sprzętem zostanie przeniesiona do nowych pomieszczeń bliżej traktu operacyjnego – mówi prof. Andrzej Wysokiński, szef Kliniki Kardiologii SPSK4 w Lublinie i wojewódzki konsultant w dziedzinie kardiologii. – Rozbudowana i doposażona zostanie także klinika kardiologii. Takie zmiany były koniecznością, bo dotychczasowe warunki nie spełniały norm unijnych.

Chodzi o modernizację pracowni elektrofizjologii razem z salami podwyższonego nadzoru oraz utworzenie dodatkowej sali rehabilitacji kardiologicznej. Powstanie także ośrodek umiarawiania arytmii z pełnym wyposażeniem.

– Dzięki tej reorganizacji ośrodek będzie miał pomieszczenia wyłącznie do swojej dyspozycji, gdzie będą leczeni tylko pacjenci z zaburzeniami rytmu serca – zaznacza prof. Wysokiński. – Wpłynie to na pewno na ich komfort ale też jakość leczenia i hospitalizacji.

Dzięki tym zmianom pacjenci będą krócej czekać na zabiegi. Ma zmniejszyć się także ilość powikłań a przede wszystkim zgonów dzięki rehabilitacji kardiologicznej i leczeniu arytmii serca. Ma również wzrosnąć możliwość leczenia tak zwanego skojarzonego dzięki wykonywaniu kilku zabiegów podczas jednej hospitalizacji.

Prace mają zacząć się pod koniec tego roku. Wszystko powinno być gotowe do 2020 roku i będzie kosztować 15 milionów złotych (ok. 12,7 mln zł to środki unijne, reszta pochodzi z dotacji z Ministerstwa Zdrowia).