Duży remont lubelskiego szpitala. Pochłonie ponad 32 mln zł

Całkowity koszt projektu przekracza 32 miliony zł (z czego 26,2 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych).

• Przy ul. Biernackiego 9 szpital chce wyremontować i zmodernizować budynek po oddziale chorób wewnętrznych (przeniesiony do budynków przy ul. Herberta) oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy NR 2 na potrzeby opieki długoterminowej. Kupi również sprzęt medyczny do opieki stacjonarnej. Szpital chce rozszerzyć świadczenia z zakresu opieki długoterminowej z równoczesnym utworzeniem świadczeń z zakresu opieki wyjazdowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod monitorowania podstawowych parametrów życiowych pacjenta.

To kolejny lubelski szpital (po m.in. wojewódzkim szpitalu przy al. Kraśnickiej, SPSK1, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym), który czekają duże zmiany, kompleksowy remont i przebudowa.

Do kolejnego etapu przygotowuje się też Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Szpital ogłosił przetarg na nadzór autorski nad rozbudową i modernizacją placówki, która ma potrwać do końca przyszłego roku.

Pierwszy z czterech nowych budynków COZL został oddany do użytku na początku czerwca 2015 roku.

W jedenastopiętrowym budynku znalazły się m.in. na oddziały ginekologii onkologicznej, urologii, immunologii klinicznej czy hematologii. Działają też poradnie, m.in. dermatologiczna, żywieniowa, diabetologiczna, hematologiczna, foniatryczna. Powstają trzy kolejne budynki: pawilon łóżkowy, tzw. poradniowy i biurowy.

Prace stanęły w miejscu bo inwestor nie dogadał się z byłym wykonawcą – polsko-czeskim konsorcjum firm Block i JP Contracting, które było odpowiedzialne za rozbudowę szpitala.