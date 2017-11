Dwa lata wojewody lubelskiego. Czym chwali się Przemysław Czarnek?

– Przez te dwa lata zrealizowano większość zapowiedzi wyborczych. Rozpoczęto realizację wielu zapowiadanych inwestycji i programów – podkreśla wojewoda Przemysław Czarnek. – Sztandarowym hasłem programu Prawa i Sprawiedliwości jest polityka zrównoważonego rozwoju i zupełne odejście od polityki, która stawiała na rozwój wyłącznie najważniejszych regionów w Polsce i nie skupiała się na mniejszych miastach, powiatach i wsiach. Tę zmianę doskonale widzimy na przykładzie województwa lubelskiego.

Wśród sukcesów rządu premier Beaty Szydło, których efekt był widoczny w naszym regionie wojewoda wymienił m.in. program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego do tej pory rodzinom z Lubelskiego przekazano ponad 2,5 mld zł. – Jedna rodzina do tej pory otrzymała z tego tytułu średnio 1,4 tys. zł – wyliczał Czarnek.

Podkreślał też, że to w Białej Podlaskiej zainicjowano program „Mieszkanie Plus” dodając, że obecnie jego urzędnicy weryfikują cztery tysiące działek, które mogą być przekazane pod budowę rządowych czynszówek. Wojewoda przypomniał także o będących w trakcie realizacji inwestycjach drogowych i kolejowych.

– W 2015 roku, kiedy obejmowaliśmy rządy, województwo lubelskie było bardzo łatwo odnaleźć na komunikacyjnej mapie Polski. Dlaczego? Bo była to biała plama. Mieliśmy kawałeczek nierównej obwodnicy Lublina, która jest dużym ułatwieniem dla mieszkańców, ale w stosunku do tego, co robiono w innych częściach Polski, jest to kropelka. Przez Lubelszczyznę nie przebiega jeszcze żadna autostrada, a dopiero teraz rozpoczynamy realizację zapowiadanych dróg ekspresowych.

– Pan wojewoda ewidentnie wykazuje złą wolę, albo celowo wprowadza opinię publiczną w błąd mówiąc nieprawdę. Wszystkie inwestycje, które w tej chwili są realizowane w naszym regionie, były przygotowywane przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiemy, że prace przygotowawcze trwają dłużej niż sama realizacja – mówi poseł PO Stanisław Żmijan, który za rządów koalicji PO-PSL kierował pracami sejmowej Komisji Infrastruktury. Pytany o dotychczasową działalnosć wojewody lubelskiego, ocenia ją negatywnie. – Wykazuje on dużą aktywność, ale polityczną. Zamiast być przedstawicielem rządu w terenie, jest funkcjonariuszem politycznym. To nie służy dobrze mieszkańcom regionu, bo nie wszyscy oni są sympatykami PiS – komentuje Żmijan.

Chodzi m.in. o wygaszenie mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka w związku z bezprawnym zdaniem wojewody zasiadaniem przez niego w Radzie Nadzorczej PZU Życie oraz konflikt z marszałkiem województwa. Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek trzykrotnie uchylał decyzje zarządu województwa, a każda z tych spraw trafiała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W przypadku uchwał o zwolnieniu prof. Elżbiety Starosławskiej z funkcji dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i przejęcia przez samorząd zarządzania majątkiem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, sąd przyznał rację marszałkowi. W toku jest sprawa dotycząca zmian w statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– To nie jest konflikt, tylko konieczny nadzór wojewody nad działalnością samorządu – mówi Przemysław Czarnek. Podkreśla także, że mimo wygaszenia mandatu Krzysztofa Żuka, przy realizacji wielu inwestycji skutecznie współpracuje z Krzysztofem Żukiem.