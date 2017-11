Dwa pomysły na nowy dworzec autobusowy w Lublinie. Architekci dziś czekają na pytania

Pomysły do wyboru. Nowy dworzec ma przejąć rolę Dworca Głównego PKS przy al. Tysiąclecia, gdzie miałby pozostać jedynie punkt przesiadkowy

Będą tu opowiadać o obydwu koncepcjach, spośród których Ratusz ma wybrać jedną, zwycięską. Na jej podstawie powstanie ostateczny projekt tzw. Dworca Metropolitalnego, który do 2022 r. ma stanąć między ul. Gazową i Młyńską. Nie jest jednak wykluczone, że urzędnicy zażyczą sobie „wymieszania” w projekcie pewnych rozwiązań z jednej i drugiej koncepcji.

Pierwszy wariant przewiduje budynek z ozdobionym zielenią dachem, po którym można chodzić. Zakłada ponadto, że pl. Dworcowy będzie zamknięty dla wszystkich pojazdów poza komunikacją miejską.

Drugi wariant to budynek skromniejszy, bez dachu do spacerów, stojący bliżej dworca kolejowego. Przewiduje również, że nawet pojazdy komunikacji miejskiej nie będą mogły wjeżdżać na pl. Dworcowy. Zakłada zarazem przebudowę ronda Sportowców w taki sposób, by w przyszłości możliwe było poprowadzenie od niego nowej drogi przechodzącej tunelem pod torami kolejowymi i wychodzącej naprzeciw ul. Wojennej.