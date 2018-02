Dwie lubelskie uczelnie dostały miliony. Na co przeznaczą pieniądze?

Niespełna 12 mln zł trafiło do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prawie 7 mln zł dostał Uniwersytet Przyrodniczy. To pieniądze na organizację zajęć praktycznych i stażów dla studentów, podniesienie poziomu umiędzynarodowienia i informatyzacji oraz podnoszenie kompetencji kadry naukowej. 28 szkół wyższych z całej Polski dostało w sumie 248 mln zł.

Dzięki dotacji na KUL powstaną nowe specjalizacje na kilku kierunkach: kognitywistyka, filologia romańska oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studenci będą mogli także skorzystać z bezpłatnych szkoleń, warsztatów, dodatkowych zajęć praktycznych oraz wizyt studyjnych. Z kolei dla osób studiujących architekturę krajobrazu, biotechnologię, gospodarkę przestrzenną, filozofię, humanistykę cyfrową, kognitywistykę i retorykę stosowaną będą płatne staże.

– Nowe specjalizacje ruszą od nowego roku akademickiego. Wtedy planujemy także rozpocząć pierwszą z trzech edycji szkoleń dla studentów – mówi Beata Cybulak z Uniwersyteckiego Centrum Rozwijania Kompetencji KUL. – Już wiosną wystartują za to szkolenia dla pracowników uczelni.

Program realizowany przez najstarszy lubelski uniwersytet potrwa cztery lata. W sumie weźmie w nim udział 2200 osób.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym ze szkoleń, warsztatów i staży skorzysta ponad 3200 studentów i pracowników. Powstaną nowe kierunki studiów (od października).

– Biokosmetologia to nowość, której nie ma jeszcze na żadnej uczelni w Polsce. Z kolei Global Manager in Agrobusiness to kierunek anglojęzyczny, gdzie szczególny nacisk będzie kładziony na języki obce. Poza angielskim studenci będą mogli uczyć się też rosyjskiego i chińskiego – mówi Izabela Czaja-Banasiak z Centrum Nauki UP.

– Szykujemy także nową specjalność pod nazwą Horse Usage na studiach drugiego stopnia. To również anglojęzyczna propozycja tworzona głównie z myślą o absolwentach studiów licencjackich na kierunku hipologia i jeździectwo.