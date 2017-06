Dworzec autobusowy przy kolejowym, a obok hipermarket i hotele. Jakie jeszcze zmiany?

Plan zagospodarowania ma określić przeznaczenie 225 hektarów między Bystrzycą a torami kolejowymi. W tym obszarze znajduje się dworzec kolejowy, teren dawnego Dworca Południowego PKS, stadion Arena Lublin, tereny po zlikwidowanej cukrowni, fabryka wódek, szkoła, ale też domy mieszkalne m.in. w ul. Włościańskiej, Piekarskiej, czy Dzierżawnej.

Głównym punktem ma być nowy dworzec autobusowy, który przejmie rolę głównego dworca przy al. Tysiąclecia. Nowa lokalizacja, naprzeciw stacji kolejowej ma ułatwiać przesiadki. Między dworcami zaplanowano publiczny plac, przeznaczony głównie dla pieszych.

Między nowym dworcem a ul. Lubelskiego Lipca ’80 planiści wskazali miejsce na galerię handlową z hipermarketem. Ma ona „wchłonąć” teren dzisiejszej ul. Młyńskiej, która przestałaby istnieć. Z kolei Targi Lublin nie mogłyby już postawić w parku Ludowym kolejnej hali. Natomiast teren między Krochmalną a torami zasadniczo zachowałby swój obecny charakter, choć dopuszczona byłaby tam budowa zajezdni autobusowej.

W projekcie przewidziano kilka drogowych nowości. Największa to kontynuacja ul. Lubelskiego Lipca ’80 od stadionu do dwujezdniowego odcinka ul. Krochmalnej. W miejscu skrzyżowania z Włościańską w przyszłości przebiegać miałoby przedłużenie ul. Zana.

Równolegle do ul. Krochmalnej i Lubelskiego Lipca ’80, dokładnie pomiędzy nimi, wytyczona miałaby być nowa aleja z szerokimi chodnikami i szpalerami drzew. Z jednej jej strony (przy ul. Lubelskiego Lipca ’80) dopuszczalna byłaby zabudowa usługowa o wysokości do 18 m. Przy Krochmalnej planiści widzą budynki wielorodzinne w miejscu placu manewrowego. Położone bliżej Kawiej budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków musiałyby być zachowane, podobnie jak pałacyk przy dawnej cukrowni.

Jest jeszcze jednak istotna nowość w układzie komunikacyjnym. Jadąc Dworcową w stronę targów moglibyśmy skręcić w prawo do al. Piłsudskiego. Skręcając w lewo dojechalibyśmy po nasypie, do ul. Lubelskiego Lipca ’80.

Przedstawiony przez Urząd Miasta projekt planu zagospodarowania terenu nie przewiduje już zabudowy mieszkaniowej w miejscu dzisiejszej ul. Dzierżawnej. Między nowym odcinkiem ul. Lubelskiego Lipca ’80 a Bystrzycą miałaby być zieleń parkowa i tereny sportowe, miejscami dopuszczalna byłaby niezbyt wysoka (do 12 metrów) zabudowa usługowa.

Co z domami w miejscu obecnej Dzierżawnej? – Trzeba będzie stopniowo się z tej zabudowy wycofywać – stwierdza Małgorzata Żurkowska, główny urbanista miasta. Jeżeli plan zagospodarowania terenu wejdzie w życie w przedstawionym wczoraj kształcie (a zależy to od Rady Miasta), to mieszkańcy Dzierżawnej nie będą mieć szans na uzyskanie pozwolenia na przebudowę swoich domów.

Projekt planu dostępny jest na internetowej stronie miasta oraz (do 29 czerwca) w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta przy Wieniawskiej 14. Uwagi do tego dokumentu miasto ma zbierać do 14 lipca. Później urbaniści mają zdecydować, które z uwag odrzucą, a które dopiszą do projektu. Poprawiony projekt miałby być ponownie wyłożony do publicznego wglądu. O jego ostatecznym kształcie zdecydują radni.