Dzielnicowi z Czubów z ulotkami na osiedlu. Promują aplikację mobilną

– Dzielnicowi rozdają w swoich rejonach służbowych ulotki przygotowane przez MSWiA. W każdej z nich zawarte są dane kontaktowe do dzielnicowego, imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Zawierają one również opis Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz bezpłatnej aplikacji „Moja Komenda”. Dzięki tej bezpłatnej aplikacji każdy może w szybki sposób znaleźć swojego dzielnicowego oraz najbliższą jednostkę policji – informuje starszy sierżant Kamil Karbowniczek z Zespołu Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie.

Dzięki aplikacji jednym kliknięciem możemy ustalić kontakt do swojego dzielnicowego. Wystarczy wpisać adres, aby sprawdzić, który policjant odpowiada za dany obszar. Dzielnicowych możemy wyszukać też po ich imieniu i nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby go odnaleźć. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android i iOS.

– Każdy mieszkaniec danego rejonu miasta, czy małej wioski, będzie mógł skorzystać z porady swojego dzielnicowego dzwoniąc do niego lub wysyłając maila. W województwie lubelskim służbę pełni 385 dzielnicowych. Ich sylwetki wraz z przypisanym rejonem służbowym, a także numer telefonu komórkowego i adres mailowy dostępne są na stronie internetowej – dodaje Karbowniczek.

Dzielnicowi w KMP Lublin - pełna lista i kontakty

Policja promując akcję opublikowała film, w którym występują sierżant Daniel Flis i sierżant Aleksandra Grzywaczewska – dzielnicowi z Komisariatu VII Policji w Lublinie.