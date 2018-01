Jaki prezent sprawić naszym babciom i dziadkom? Czasami wystarczy sama obecność - zaprośmy babcię lub dziadka na spacer, do kawiarni, albo po prostu odwiedźmy z bukietem kwiatów lub czekoladkami. Ważna będzie rozmowa. Czy pamiętasz kiedy ostatni raz rozmawiałeś szczerze ze swoimi dziadkami? Pytałeś o ich dzieciństwo, młodość? Takie wspomnienia mogą być dla nich bardzo ważne, a często jest już tak, że nie mają z kim się nimi podzielić. Dla ciebie to także może być ważne i ciekawe doświadczenie.

1. W świecie zwyczajnych ludzkich spraw

Każdy gdzieś pędzi każdy gna

Tam niezwykłą wartość w sobie ma

Babcia z dziadkiem a ja kocham ich co dnia



Ref: Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi

Kto za wami tęskni i kto o was śni

Zaraz weekend szkoła kończy się ja wiem

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się



2. Powiedz babciu czy ktoś bardziej kocha cię

Bo tyś jest dobrocią samą w sobie mi

Że mi dałaś mamę tatę w końcu ja

Zaistniałam (em) na tym świecie żeby trwać



Ref: Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi

Kto za wami tęskni i kto o was śni

Zaraz weekend szkoła kończy się ja wiem

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się



3. Powiedz dziadku czy ktoś bardziej kocha cię

Za ten czas w którym z nami jesteś ty

I niech trwa ta chwila bo dziś wiem

Że zastąpić ciebie nikim nie da się



Ref: Powiedz babciu powiedz dziadku powiedz mi

Kto za wami tęskni i kto o was śni

Zaraz weekend szkoła kończy się ja wiem

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się

Słowa i muzyka Sylwester Bernaciak