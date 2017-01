Data Dnia Babci w Polsce to 21 stycznia. Pomysł utworzenia takiego święta w Polsce pojawił się w tygodniku „Kobieta i Życie” w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować „Express Poznański”, a jego głównym pomysłodawcą był Kazimierz Flieger. W roku 1966 również „Express Wieczorny” ogłosił dzień 21 stycznia „dniem babci”. Później powstała również tradycja obchodzenia Dnia Dziadka. Data dnia Dziadka w Polsce to 22 stycznia.

Życzenia dla babci i dziadka z Dziennikem Wschodnim

Czekamy na Wasze życzenia dla babć i dziadków. Wysyłajcie je na adres online@dziennikwschodni.pl Zbieramy je do piątku 20 stycznia do godz. 12.

Następnego dnia opublikujemy je na naszej stronie internetowej. Do życzeń możecie też dołączyć zdjęcie.